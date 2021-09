Mode von Lazoschmidl: Spaß für unkonventionelle Männer

Gemeinsam machen der Deutsche Andreas Schmidl und der Schwede Josef Lazo Mode für Männer, die schon einmal klassische Rollenbilder überwinden.

So könnte die modische Interpretation einer emotionalen Achterbahnfahrt aussehen: Steht auf einem Entwurf der Sommerkollektion 2021 des Labels Lazoschmidl aus Stockholm noch ein unwirsches „I Hate You All“, rudert der erste Look der folgenden Saison zurück in die Gefilde des zaghaften Gefühle-Auslotens: „Do You Like Me? Yes/No“ steht dann plötzlich wieder auf einem ärmellosen Oberteil mit Rüschendetails, mit quasi interaktivem Kästchen zum Ankreuzen.

Doch ganz beim Wort sollte man den Schweden Josef Lazo und den Deutschen Andreas Schmidl wohl ohnehin nicht nehmen.