Apple-Keynote: iPhone 13, Apple Watch 7 und neue AirPods

Ein Produktreigen ist heute aus Cupertino zu erwarten. Das iPhone 13 in zahlreichen Varianten, neue AirPods und die siebte Generation der Apple Watch in neuem Gewand. „Die Presse“ berichtet live ab 18:45 Uhr.

Beinahe scheint alles wieder seinen gewohnten Gang zu gehen: Apple präsentiert heute Abend seine neuesten iPhones und mit ziemlicher Sicherheit auch die neueste Generation der Apple Watch und die AirPods 3. Die Vorbereitungen laufen bereits, der Store ist derzeit nicht erreichbar. Im Hintergrund wird der Shop bereits mit den Neuheiten befüllt. Heuer gibt es keine Verzögerung wegen Produktionsschwierigkeiten und der Pandemie.

Ganz so wie zuletzt 2019 wird es aber nicht. Apple wird die Präsentation bereits aufgezeichnet haben und Journalisten werden nicht vor Ort sein. Im Gegensatz zu manch anderem Hersteller ist dem iPhone-Konzern diese Umstellung aber gelungen.

Was die zu erwartenden Funktionen sind und wie das iPhone 13 aussehen wird, hat "Die Presse" bereits hier ausführlich zusammengefasst. Zwischen den iPhones und der Apple Watch scheint es Annäherungen zu geben, zumindest in Bezug auf das Design. Die siebte Generation soll kantiger werden, der Bildschirmrand verkleinert und es soll neue Größen geben. Vor allem spannend wird es aber, welche Gesundheitsfunktionen sich Apple wieder hat einfallen lassen. Bei den AirPods scheint alles auf Geräuschunterdrückung hinauszulaufen. Große Designsprünge sind nicht zu erwarten. Für all jene, die hingegen auf neue iPads oder Macs mit M1-Prozessoren warten: Diese werden sich weiterhin gedulden müssen - voraussichtlich bis Oktober.

