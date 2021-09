USA: Amazon hebt Stundenlohn an und stellt neu ein

Der Online-Gigant hat seinen durchschnittlichen Stundenlohn erhöht. Zudem dürfte Amazon in den USA bald die Marke von einer Million Mitarbeitern knacken.

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon hat in den USA seinen durchschnittlichen Stundenlohn auf 18 Dollar erhöht. Das teilte Amazon mit. Zudem will der US-Konzern, der sich selbst als größter Arbeitgeber des Landes bezeichnet, mehr als 125.000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Logistikbereich einstellen und dürfte damit die Marke von einer Million in den USA überschreiten. Ende Juli arbeiteten rund 950.000 Menschen auf dem Heimatmarkt für das Unternehmen aus Seattle.

Allein diesen Monat will Amazon 100 Lager in den USA eröffnen. Vor drei Jahren gehörte Amazon zu den ersten Unternehmen, die einen Mindeststundenlohn von 15 Dollar zahlten. Dieser wurde im Mai auf rund 17 Dollar angehoben.

(APA)