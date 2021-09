Schüler müssen nur noch fünf Tage in Quarantäne

Gesundheits- und Bildungsministerium dürften sich auf eine kürzere Dauer geeinigt haben. Die SPÖ kritisiert: „Das Schulchaos ist perfekt“.

Die umfangreichen PCR-Tests während der dreiwöchigen Sicherheitsphase, die seit Schulbeginn gilt, haben – insbesondere in Wien – in den Schulen zu einer Vielzahl von Quarantänefällen geführt. In der Bundeshauptstadt gibt es mit Stand Montag 285 Teilschließungen in den Schulen, wobei es sich dabei „in der Regel“ um ganze Klassenverbände handle, wie es aus dem Büro von Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) Anfang der Woche hieß.

In Niederösterreich (2) und dem Burgenland (0) waren es Anfang der Woche vergleichsweie wenige betroffene Klassen. Das hängt auch mit dem teils strengeren Vorgehen der MA 15 in Wien zusammen: Diese stufte, anders als vom Bund vorgegeben, nicht automatisch alle Kinder unter zehn Jahren lediglich als K2-Personen ein. Somit sonderte sie auch in den Volksschulen nach einem positiven Fall teils ganze Klassenverbände ab.

Die Zahl der Quarantänefälle eindämmen soll die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums, die am Dienstagnachmittag erwartet wurde. Wie vorab durchgesickert war, verkürzt sie die Dauer der Isolation für Schüler und Schülerinnen von zehn Tagen auf fünf. Im Anschluss können sich die Schüler aus der Heim-Isolation wieder „freitesten“.

„Deutsches Modell“ als Vorbild

Angestoßen worden war die Verkürzung der Quarantänebestimmungen von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der sich schon am Freitag für das „deutsche Modell“ ausgesprochen hatte: Bei diesem müssen nur direkte Sitznachbarn des betroffenen Schülers lediglich fünf Tage zu Hause bleiben. Auch in Österreich dürfte die Verordnung vorsehen, bei einem positiven Test nicht die gesamte Klasse in Quarantäne zu schicken, sondern nur noch die direkten Sitznachbarn.

Aktuell werden bei einem positiv getesteten Kind nach Vorgabe der zuständigen Gesundheitsbehörde dessen Kontaktpersonen abgesondert. Der Klassenverband oder die Kindergartengruppe wird als solche angesehen. Weil sich Kinder unter zehn Jahren aber kaum untereinander anstecken, werden die Klassenkameraden in dieser Altersgruppe nur als K2–Personen eingestuft. Damit müssen sich diese anschließend zwar testen, jedoch nicht automatisch in Quarantäne begeben. Bei einem negativen Test am fünften Tag nach dem Letztkontakt mit dem positiven Fall können diese im Präsenzunterricht bleiben.

Werden allerdings zwei oder mehr Kinder innerhalb von 14 Tagen in derselben Klasse oder Gruppe positiv getestet bzw. wird ein Pädagoge positiv getestet, entscheidet die Gesundheitsbehörde über die Absonderung. In Wien hat man auch bei jüngeren Kindern unter zehn Jahren oftmals zugunsten einer Absonderung der ganzen Klasse entschieden, was die hohe Zahl an Teilschließungen erklärt.

SPÖ: „Chaos perfekt“

Die Reaktion der Oppositionsparteien auf die neue Regelung fiel erwartungsgemäß kritisch aus. „Damit ist das Schulchaos perfekt“, sagte SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler. Die Bundesregierung habe den zweiten Sommer in Folge verschlafen. Mit den neuen Quarantäneregeln „kennt sich nun wirklich niemand mehr aus.“

Ein zusätzlicher Kritikpunkt Vorderwinklers: Der Anspruch auf Sonderbetreuungszeit gilt erst ab 1. Oktober.

„Man kann doch nicht Kinder in Quarantäne schicken, ohne parallel die Betreuungsmöglichkeit für Eltern längst geschaffen zu haben“, kritisiert die rote Bildungssprecherin. Sie verlangt ein sofortiges Inkrafttreten des Anspruchs.

(APA/juwe)