OeNB-Vizegouverneur Haber: „Der richtige Zeitpunkt ist gekommen“

Der Vizegouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Gottfried Haber, regt an, langsam wieder in den Normalzustand überzugehen.

Notenbanker verstecken sich bei ihren Ausführungen in der Regel hinter komplizierten Sachverhalten und Fachausdrücken. Das ist zwar bei vielen anderen Berufsgruppen nicht anders, aber die Notenbanken haben in der vergangenen Dekade einen so großen Einfluss auf den Alltag der Menschen erlangt, dass es angebracht wäre, ihre Entscheidungen niederschwelliger zu kommunizieren.