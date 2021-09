Die grüne Lizenz zum verantwortungslosen Schuldenmachen

Die versteckten „grünen“ Staatsschulden von heute wären die Eurokrisen von morgen.

Der (wegen Corona bis 2023 ohnehin ausgesetzte) Stabilitätspakt, der in der EU halbwegs seriöses staatliches Wirtschaften garantieren sollte, ist demnächst wohl Geschichte: Die Schuldenkaiser der Union, angeführt von Italien, Spanien und Frankreich, sind gerade dabei, das zu den Grundpfeilern der Gemeinschaft zählende, aber nichtsdestotrotz weitgehend ignorierte Vertragskonstrukt sturmreif zu schießen.

Diesmal mit dem Umweltschmäh: „Grüne“ Investitionen sollen aus dem Budget „herausgerechnet“ werden, wird gefordert. Wodurch das Defizit gleich viel freundlicher aussähe.

Die Idee ist nicht ganz neu, neu ist nur der grüne Anstrich. Die Ländergruppe des Club Med geht, gemeinsam mit linken Ökonomen, schon seit einiger Zeit mit der Forderung hausieren, Ausgaben für Investitionen nicht mehr in die Stabilitätskriterien einzurechnen.

Bisher glücklicherweise vergeblich. Und das hat einen guten Grund: Staatsschulden verschwinden ja nicht, nur weil man sie versteckt und die Augen ganz fest zudrückt. Auch Schulden für grüne Investitionen müssen bedient werden.

EZB füllt die Staatskassen

Das ist derzeit kein Problem, weil die EZB mit ihren – bildlich gesprochen – glühenden Gelddruckmaschinen die Marktmechanismen des Kapitalmarkts ausgeschaltet hat und selbst höchst verschuldeten Mitgliedsländern Geld praktisch gratis in die Staatskasse steckt. Staaten zahlen in der Regel ja nur die Zinsen für ihre Schulden. Das geliehene Kapital wird am Ende der Anleihelaufzeit durch die Aufnahme neuer Schulden refinanziert.

Sehr praktisch in Zeiten, in denen selbst höchst verschuldete Länder wie Italien dank der massiven EZB-Intervention Zinsen bezahlen, wie sie normalerweise für Schuldner bester Bonität üblich sind. Und in der sehr gute Schuldner wie beispielsweise Deutschland und teilweise auch Österreich per Negativzinsen sogar dafür bezahlt werden, dass sie sich von den Gläubigern Geld aufdrängen lassen.

Bald könnte es wieder saftige Zinsen geben

Das muss und wird aber nicht so bleiben. Spätestens zum Refinanzierungszeitpunkt für die jetzt aufgenommenen Schulden, also in spätestens zehn Jahren, könnte es, wenn man die Entwicklung der Inflationsrate betrachtet, wieder saftige Zinsen für das vermeintliche Gratisgeld geben. Auch für den „herausgerechneten“ Teil. Die versteckten „grünen“ Schulden von heute wären dann die Auslöser der Staatspleiten und Eurokrisen von Morgen.

Dieses Fass sollte niemand leichtfertig aufmachen. Es ist schlicht die Lizenz zum hochgradig verantwortungslosen Schuldenmachen: Offizielle Defizite werden dann weitgehend verschwinden, weil mit etwas Fantasie ein Großteil der Staatsausgaben grün lackiert werden kann. Allein die schon beschlossenen Eisenbahninvestitionen würden ja, könnte man sie verstecken, die offizielle Defizitquote um fast einen Prozentpunkt drücken.

Jeder Überblick ginge verloren – bis zum absehbaren Knall. Das europäische Finanzsystem ist durch staatliche Misswirtschaft wirklich schon wackelig genug. Hoffentlich findet sich jemand, der die eifrigen Säger an diesem brüchigen Fundament rechtzeitig stoppt.

josef.urschitz@diepresse.com