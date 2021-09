Neuer Chartrekord: Rapper Drake hat neun Songs in US-Top-Ten

Drake übertrumpfte mit seinem neuem Album "Certified Lover Boy" Michael Jacksons "Thriller" und Bruce Springsteens "Born in the USA“.

„Ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wisst, aber eigentlich bin ich Michael Jackson“, rappt der kanadische Rapper und R&B-Sänger Drake auf seinem neuem Album. In einer Hinsicht hat er Jackson jedenfalls gerade übertroffen: Der 34-Jährige hat einen Chartrekord aufgestellt. Gleich neun Songs seines neuen Albums "Certified Lover Boy" (in dem er Feministinnen ärgert und sich bei seinem Sohn entschuldigt) haben es in der vergangenen Woche in die Top Ten der US-Singlecharts geschafft. Das berichtete das US-Magazin "Billboard", das die Charts herausgibt.

Der vorherige Rekord lag bei sieben Top-Ten-Hits und wurde bisher viermal erreicht - von Michael Jacksons "Thriller" (1982), Bruce Springsteens "Born in the USA" (1984), Janet Jacksons "Rhythm Nation 1814" (1989) sowie Drakes "Scorpion" (2018).

Fünf Songs von "Certified Lover Boy" debütierten zudem in den Top Five. Somit zieht der Kanadier auch mit den Beatles gleich: Die Briten besetzten 1964 die ersten fünf Plätze der Billboard Charts. Seitdem war das keinem Künstler mehr gelungen.

(APA/dpa)