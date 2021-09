Donauinselfest startet am Freitag in die zweite Corona-Ausgabe

Der Zugang zu den separierten Bühnenbereichen ist nur mit verlostem Ticket und negativem PCR-Test erlaubt.

Heuer fällt es zwar größer aus als im Vorjahr, das 38. Donauinselfest steht aber dennoch unter der Geißel der Coronapandemie. Das dreitägige Festival findet diesmal auf vier Bühnen statt, die gänzlich von österreichischen Acts bespielt werden. Ein spontaner Besuch ist nicht möglich - die kostenlosen Tickets wurden im Vorfeld verlost.

Alle drei Tage zusammengenommen dürfen insgesamt maximal 42.000 Fans bis Sonntag den Bereich zwischen Floridsdorfer und Brigittenauer Brücke bevölkern - ein Bruchteil der bis zu drei Millionen Gäste, die zu "normalen" Festzeiten die Insel gestürmt hatten. Verlost wurden für die diesjährige Open-Air-Party ausschließlich Tageskarten. Um größtmögliche Sicherheit vor etwaigen Ansteckungen zu gewährleisten, müssen Besucher - auch geimpfte - nicht nur einen negativen PCR-Test beim Einlass vorweisen, sondern dürfen sich zudem nicht frei am Gelände bewegen. Denn die Tickets sind jeweils einer bestimmten Bühne bzw. Area zugeordnet.

Der zentrale Zugang samt Ticket- und Testkontrolle findet auf Höhe der S-Bahn- bzw. U6-Brücke statt. Die Beginnzeiten in den einzelnen Bereichen sind gestaffelt, um Warteschlangen zu vermeiden. Im Zugangs- sowie im Toilettenbereich muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die auserwählte Partygemeinde erwartet jedenfalls ein rein heimisches Musik- und Showprogramm. Die größte Stage, die Festbühne, wird von FM4, Radio Wien und Ö3 bespielt. Am Freitag treten dort unter anderem Pippa, Avec und Kruder & Dorfmeister auf, am Samstag etwa Maddy Rose und eine Reihe von Schlager- und Austro-Pop-Vertretern, die mit Orchesterbegleitung und dem Dirigat von Christian Kolonovits ein "Best of Donauinselfest" bieten. Am Sonntag sind Lisa Pac, Josh und Seiler & Speer zu hören.

Die Ö1-Kulturbühne stellt vorrangig Kabarett und Literatur in den Mittelpunkt. Der Bogen wird von Thomas Maurer und Viktor Gernot (Freitag) über Christoph Fritz und Nadja Maleh (Samstag) bis zu Stefanie Sargnagel und Lukas Resetarits (Sonntag) gespannt. Am Sonntagvormittag steht außerdem eine Kindershow am Programm.

Die Göd/Arbö-Radiobühne und die Schlagerbühne sind zu einer Area zusammengefasst. Das Line-up bietet hier am Freitag unter anderem Wiener Wahnsinn und Semino Rossi, am Samstag Hot Pants Road Club und die Draufgänger und am Sonntag Andy Lee Lang, Reinhold Bilgeri und Marc Pircher.

Übertragung im Fernsehen

Normalerweise wartet das Donauinselfest, das von der Wiener SPÖ organisiert wird, mit rund einem Dutzend Bühnen und durchaus internationalen Stars auf, die pro Festivaltag mehrere Hunderttausend Besucher anlocken. Zumindest fällt die heurige Ausgabe etwas üppiger aus als 2020, als die Live-Acts hauptsächlich für die TV-Übertragung gespielt und nur etwas mehr als 1000 Menschen auf Sitzplätzen vor Ort erlaubt waren. Apropos Fernsehen: Wer für das bevorstehende Wochenende keine Gratistickets ergattern konnte, kann das Fest an allen drei Tagen auf ORF III verfolgen.

(APA)