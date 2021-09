Debakel für die Trumpisten in linksliberaler Hochburg

Beim Recall, dem Referendum zur Abwahl des demokratischen Gouverneurs Gavin Newsom, erlitten die Anhänger des Ex-Präsidenten eine schwere Schlappe.

Als die Wahlschlacht im „Golden State“ geschlagen war, zeigte sich Gavin Newsom erleichtert. „Ich bin demütig und dankbar“, sagte Kaliforniens demokratischer Gouverneur. Zwei Drittel der Wähler in der demokratischen Hochburg an der Westküste hatten gegen seine Abwahl in einem sogenannten Recall-Referendum gestimmt. In dem zur Testwahl stilisierten Misstrauensvotum bescherten sie den Trumpisten, den Anhängern des Ex-Präsidenten, ein Debakel. Zugleich stärkten sie Präsident Joe Biden nach der geballten Kritik am Afghanistan-Desaster rund um den Truppenabzug aus Kabul.