Infektiologe Christoph Wenisch zeigte sich wieder einmal im ORF und teilte gegen FPÖ-Chef Kickl und andere aus: Sie würden als "Studenten bei mir einen Fünfer bekommen".

Dieser Tage ist kaum mehr die Rede von den "Helden der Krise". Christoph Wenisch ist aber sicher vielen in Erinnerung, nicht nur durch das ikonische Foto von seiner Impfung, das übrigens auch von der "New York Times" abgedruckt wurde. Als Leiter der Infektionsabteilung am Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien-Favoriten ist er jemand, der Theorie und Praxis kennt und sein Wissen darum auch deutlich formuliert. So etwa am Dienstagabend im "Report".