Houchang Allahyari: „Viele Filme sind im Traum entstanden“

Houchang Allahyari in seinem Wiener Produktionsbüro, das zugleich seine Praxis ist. Sein jüngster Film „Goli Jan“, läuft im Metrokino, wo am heutigen Donnerstag auch eine Retrospektive seines Lebenswerkes beginnt, die bis 13. Oktober läuft.

Wer Filme machen will, sollte wenigstens Psychologie studieren, sagt der Psychiater und Regisseur Houchang Allahyari. Heuer ist er 80 geworden. Ein Gespräch über schwierige Schauspieler, kreative Patienten und Dreharbeiten am Rande Afghanistans.

Die Presse: Sie schrieben einmal, dass im Mittelpunkt Ihrer Filme immer der Mensch steht – und „sein Unvermögen, mit seiner Hingeworfenheit in die Welt fertigzuwerden“. Wird er je fertig damit?

Houchang Allahyari: Nicht immer. Sonst könnte ich von meinem Job als Psychiater nicht leben.

War Ihre Tätigkeit als Arzt ergiebig für Ihr Filmschaffen?

Film war immer wichtig für mich, die Psychiatrie ist dazugekommen. Mit meinem ersten Geld, das ich in der Medizin verdient habe, habe ich mir eine Kamera gekauft. Mit der Zeit sind Film und Psychiatrie eine Einheit geworden. Ich liebe beides. Meine Empfehlung für alle, die Filme machen wollen, ist, wenigstens Psychologie zu studieren.

Psychiater ist also Ihr Beruf, Filmemacher Ihre Berufung?

Schon als Maturant habe ich versucht, in iranischen Zeitschriften über Kino zu schreiben. Mein Ziel war, in Amerika Film zu studieren. Wien war eine Zwischenstation. Ich hatte kein Geld und bin geblieben. Meine Eltern wollten – wie alle Perser – unbedingt, dass ich Doktor werde. Um ihnen eine Freude zu machen und auch, damit mir nicht fad wird, habe ich Medizin studiert. In meinen Filmen geht es meistens um Menschen am Rande der Gesellschaft – weil ich mit ihnen zu tun hatte, weil ich lang als Psychiater im Gefängnis gearbeitet habe. Dort habe ich Film-Gruppentherapien gemacht. Ich habe das Filmemachen also auch psychotherapeutisch verwendet.

Eine Gruppe jugendlicher Insassen hat das Filmprojekt genützt, um auszubüxen – und Ihnen dann Postkarten aus Indien und Amerika zu schicken.