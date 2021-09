Mercedes beendet den Autobasar

Seit einem Monat verkauft der Hersteller in Österreich nur mehr zu Fixpreisen und ohne Rabattverhandlungen. Der sogenannte Direktvertrieb soll mittelfristig überall eingeführt werden.

Wien. Bei großen Umbrüchen ist Österreich ja meist nicht in der ersten Reihe dabei. Neue Geschäftsmodelle finden ihren Niederschlag in der Regel zuerst in den USA, Großbritannien oder den Niederlanden und werden erst dann hierzulande eingeführt. Anders ist das beim Direktvertrieb von Autos. Dieser wird vom deutschen Premiumhersteller Mercedes nun sukzessive weltweit ausgerollt – und Österreich ist dabei einer der ersten Märkte.