An der französischen Mittelmeerküste sind am Mittwoch bei stürmischer See sieben Menschen beim Schwimmen ertrunken - an verschiedenen Orten. Ein weiterer wird noch vermisst, zwei wurden schwer verletzt, wie die Zeitung "La Dêpeche du Midi" berichtete. Die Helfer rückten demnach an der Küste zwischen Montpellier und Béziers mit mehreren Hubschraubern zu 14 Ertrinkenden aus. Sieben von ihnen konnten gerettet und wiederbelebt werden. Die Opfer sind zwischen 64 und 73 Jahren alt.

Zu den Badeunfällen kam es . Nach Ende der Sommersaison werden die Strände nicht mehr ständig von Rettungsschwimmern überwacht. Einige Orte hatten das Schwimmen am Nachmittag wegen der Wetterlage verboten.

