Neuer westlicher Militärpakt im Pazifik gegen China

Drucken

Hauptbild • Johnson, Morrison und Biden verkünden bei einem gemeinsamen (auch virtuellen) Auftritt den neuen Militärpakt AUKUS. • imago images/AAP

Die USA, Großbritannien und Australien stellen überraschend einen Sicherheitspakt namens „AUKUS" vor. Man will eine vertiefte Zusammenarbeit, die die Beschaffung nuklear betriebener U-Boote durch Australien einschließt. China protestiert - und Frankreich ist empört, weil man dort um ein Milliardengeschäft umfällt.

Die USA, Großbritannien und Australien haben einen neuen Sicherheitspakt für den strategisch wichtigen Indopazifik-Raum geschmiedet. US-Präsident Joe Biden warnte in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) in einer überraschenden Ansprache vor "sich rasch entwickelnden Bedrohungen " in dem Raum. Die US-Regierung wolle Australien daher erstmals den Erwerb von U-Booten mit Nuklearantrieb ermöglichen, kündigte er in Washington an. Per Videolink zugeschaltet zu der Ankündigung waren auch der australische Regierungschef Scott Morrison und der britische Premier Boris Johnson.

Die Initiative ist Teil einer neuen Sicherheitspartnerschaft der drei Staaten für Frieden und Stabilität im Indopazifik-Raum, die mehr oder weniger ausdrücklich gegen die wachsenden Ansprüche Chinas in der großen Region auftritt. Der Pakt soll in Anlehnung an die englischen Abkürzungen der beteiligten Länder „AUKUS" heißen (in früheren Berichten war die Rede von AUUKUS). Man kann ihn auch als Erweiterung bestehender Militärabkommen sehen, nämlich des ANZUS-Pakts (Australien, Neuseeland, USA) und der Five Power Defence Arrangements (Australien, Neuseeland, Malaysia, Singapur, Großbritannien).

Er ist dabei recht breit angelegt - laut Berichten australischer Medien geht es die Ausweitung der bisherigen Kooperation der traditionellen Verbündeten, die quasi ein gobales Dreieck bilden, mit neuen Schwerpunkten: Genannt wurden die gemeinsame Nutzung „fortschrittlicher Technologien" wie etwa Künstlicher Intelligenz, dazu weitreichende Waffensysteme, Cyber-Kriegsführung und Unterwasserkriegsführung.

Aufstieg in die nukleare Liga

In letzterem Bereich, so hört man, dürften einerseits amerikanische und britische U-Boote (beide Flotten haben nur noch nuklearbetriebene) australische Häfen benützen, und zwar auch im Rahmen längerfristiger Stationierungen. Konkret in Rede steht die Marinebasis HMAS Stirling in Perth, Westaustralien. Der überraschendste und bedeutsamste Teil des neuen Paktes ist aber wohl der Aufstieg Australiens in die Liga der wenigen Staaten mit nuklear angetriebenen U-Booten. Das sind derzeit nur die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China.

Indien hat ein von Russland geleastes Boot dieser Art heuer im Juni wieder retourniert, baut aber an mindestens zwei Stück der „Arihant"-Klasse sowie anderen Modellen. Ein Projekt in Brasilien, die „Álvaro Alberto", kommt seit vielen Jahren nicht recht voran. Die Holländer haben nach einiger Erwägung in den 1960ern von Atom-U-Booten abgesehen.

USS Texas, Jagd-U-Boot der Virginia-Klasse. U.S. Navy

Gemeinsam solle also in den kommenden 18 Monaten ein optimaler Weg gefunden werden, damit Australien solche U-Boote erhalten werde, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Biden, Morrison sowie Johnson. Die USA und Großbritannien würden ihr Fachwissen mit den Aussies teilen. Und es geht um nicht weniger als mindestens acht U-Boote.

Dabei ist allerdings noch unklar, welche Modelle es sein werden, ob es um bestehende britische, US-amerikanische oder gar eine Neuentwicklung geht. In der U.S. Navy fahren derzeit solche (nicht strategischen) U-Boote der Los Angeles-, Seawolf- und Virginia-Klasse, in der Royal Navy der Trafalgar- und Astute-Klasse.

„Historischer Schritt"

Die Initiative sei ein "historischer Schritt" für die Partner USA, Großbritannien und Australien. „Wir sprechen nicht von nuklear bewaffneten U-Booten. Das sind konventionelle U-Boote, die nuklear angetrieben werden", betonte Biden. "Wir müssen in der Lage sein, uns sowohl mit dem derzeitigen strategischen Umfeld in der Region als auch mit dessen möglichen Entwicklungen auseinanderzusetzen." Ein offener und freier Indopazifik-Raum sei wichtig und müsse Bestand haben.

Ähnlich äußerte sich Morrison: "Um diese Herausforderungen zu meistern und die Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten, die unsere Region braucht, müssen wir unsere Partnerschaft auf eine neue Ebene heben." Die Bereitstellung von Atomwaffen sei nicht vorgesehen. „Wir werden weiterhin alle unsere Verpflichtungen zur Nichtverbreitung von Kernwaffen erfüllen", sagte Morrison.

Morrison kündigte an, dass die U-Boote in Adelaide (Südaustralien) gebaut werden sollten. Der Liberal-Konservative Politiker will in dem Konnex nächste Woche zu Gesprächen nach Washington fliegen.

Die neue Partnerschaft richte sich nicht gegen ein spezielles Land, hieß es. China wurde namentlich nicht erwähnt, war aber sozusagen der große weiße Elefant im Raum.

„Chinas schlimmster Alptraum"

Chinas Botschaft in Washington verurteilte unterdessen bereits den Sicherheitspakt. Länder sollten "keinen ausgrenzenden Block bilden, der auf die Interessen Dritter abzielt oder ihnen schadet. Insbesondere sollten sie ihre Mentalität des Kalten Krieges und ideologische Vorurteile ablegen", sagte der Sprecher der Botschaft, Liu Pengyu. Aus dem Außenministerium in Peking hieß es später, man werde sich die neue Lage genau anschaun.

Es handle sich um eines der komplexesten und technisch anspruchsvollsten Projekte der Welt, das sich über Jahrzehnte erstrecken und die fortschrittlichste Technologie erfordern werde, betonte indes der britische Premier Johnson. Die Initiative zeige, wie tief die Freundschaft und wie groß das Vertrauen zwischen den drei Ländern sei. "Nur eine Handvoll Länder verfügt über nuklear angetriebene U-Boote, und es ist eine bedeutsame Entscheidung für jede Nation, sich diese gewaltige Fähigkeit anzueignen", sagte Johnson.

Von einem Nuklearreaktor angetriebene U-Boote würden es Australien ermöglichen, sie länger (praktisch endlos, wäre da nicht die Besatzung) ununterbrochen zu betreiben, sie sind leiser und haben mehr Fähigkeiten als konventionelle Boote. Angesichts von Australien bereits beschlossenen Beschaffungen weitreichender Raketen für Kriegsschiffe können sie auch mit solchen bestückt werden, und dank des Antriebs monatelang auf vorgeschobenen Seegebieten etwa im nördlichen Indischen Ozean und Westpazifik kreuzen - und in Teilen des Südchinesischen Meers, das China zum Ärger der dortigen Nachbarn wie Vietnam und den Philippinen seit Jahren fast komplett beansprucht.

Der Besitz solcher Boote und weiterer US-Militärtechnologie durch die Australier sowie die verstärkte Präsenz der Amerikaner und Briten auf dem Kontinent dort, der gemeinhin als westliche Bastion am Südostrandrand Asiens gilt, wurde von Militärexperten und Strategen bereits „Chinas schlimmster Alptraum" genannt, der die militärische Balance in Asien verändern könnte.

Milliardenschwerer Vertrag mit Frankreich muss weichen

Der Pakt ist in diesem Bereich allerdings auch eine massive Brüskierung just Frankeichs: Australien hatte 2016 einen milliardenschweren Vertrag mit Paris zum Bau zwölf neuer konventioneller U-Boote der „Barracuda"-Klasse unterschrieben. Das französische Angebot, wonach die U-Boote ab 2030 ausgeliefert werden sollen, setzte sich damals gegen eines des deutschen Konkurrenten ThyssenKrupp durch.

>>> Link zu der Geschichte von 2016

Der Deal muss jetzt der neuen Initiative weichen. Morrison erklärte, er habe bereits den französischen Rüstungskonzern Naval Group und Präsident Emmanuel Macron informiert. „Ich möchte betonen, dass Frankreich ein unglaublich wichtiger Partner im Pazifik bleibt", sagte er. „Aber als Premierminister muss ich Entscheidungen treffen, die der nationalen Sicherheit Australiens dienen, und ich weiß, dass Frankreich dasselbe tun würde. Ich weiß, dass das letztendlich verstanden wird."

Die U-Boot-Flotte vom Typ Shortfin Barracuda, die in Australien gebaut werden und die schon angejahrten U-Boote der dortigen Collins-Klasse hätte ablösen sollen, war das größte militärische Projekt in der Geschichte des Landes. 2016 sprach man noch von Kosten von umgerechnet rund 35 Milliarden Euro, doch hörte man zuletzt Summen von mehr als 50 Milliarden.

Boot der Collins-Klasse im Hafen von Sydney AFP

Das Projekt hat sich verzögert und verkompliziert, was vor allem daran liegt, dass die Aussies die meisten dieser Boote in Adelaide bauen wollten, der dortigen Schifffahrtsindustrie wegen. Das ließ unter U-Boot-Experten die Befürchtung aufkommen, dass diese Boote jahrelang mit technischen Problemen kämpfen könnten, wie es sie auch mit der Collins-Klasse (sechs Boote, gebaut großteils in den 1990ern) gegeben hatte. Die Collins-Klasse war auch keine autonome australische Entwicklung, sie beruht auf dem „Typ 471", einer größeren Ausgabe der „Västergötland"-Klasse des schwedischen Konzerns „Kockums" aus den 1980ern.

Paris schäumt vor Zorn

Erst im Juni hatte Morrison mit Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, wieder über das Projekt gesprochen, oder auch gestritten. Nun hieß es am Donnerstag aus Paris sehr verägert, dass US-Präsident Biden Frankreich durch den Deal mit Australien „in den Rücken gestochen" habe. In ungewöhnlich harschem Ton sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian, es sei eine „brutale, einseitige und unvorhergesehene Entscheidung, die mich in vieler Hinsicht an Dinge erinnert, die (Ex-Präsident, Anm.) getan hat. Das ist ein Vertrauensbruch und ich bin extrem verärgert."

Die Verteidigungsminister Frankreichs und Australiens hatten erst vor zwei Wochen das Festhalten am gemeinsamen U-Boot-Bau bestätigt.

Widerstände aus Neuseeland

Gemischte Reaktionen kamen indes aus Australiens kleinerem Nachbarn Neuseeland, mit dem Canberra ja im ANZUS-Pakt verbunden ist. Premierministerin Jacinda Ardern sagte, sie sehe den neuen Pakt mit seiner strategischen Zielsetzung grundsätzlich positiv. Allerdings halte man an der langjährigen Politik fest, dass Schiffe mit Atomwaffen oder Atomantrieb nicht in neuseeländische Gewässer fahren dürften. Das gelte also auch für die künftigen australischen U-Boote. Abgesehen davon ändere sich an Neuseelands militärischer Partnerschaft mit Australien und anderen Ländern nichts.

Anders als Großbritannien und die USA ist Australien nicht Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses NATO, gilt aber als enger Partner der Organisation. Australien hat sich etwa an NATO-Militäreinsätzen in Afghanistan und im Irak beteiligt. Die USA und Australien sind neben dem bilateralen Verhältnis und dem ANZUS-Pakt auch über die sogenannte "five eyes" (fünf Augen) Partnerschaft der Geheimdienste verbunden. Zu dem Bündnis gehören Australien, Neuseeland, Kanada, Großbritannien und die USA.

Das „Quad"-Bündnis

Biden setzt für Sicherheit und Kooperation im Indopazifik zudem auf ein "Quad" genanntes Bündnis. Ein Quartett, das Australien, Indien, Japan und die USA umfasst. Biden will die Regierungschefs des Bündnisses in der nächsten Woche im Weißen Haus empfangen. An diesem Donnerstag wollten sich außerdem US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken mit ihren australischen Kollegen bei einem gemeinsamen Treffen austauschen.

(APA/dpa/Reuters/wg)