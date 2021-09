ORF-Direktoren bestellt: Die zentrale Führung wird weiblicher

(c) ORF (Thomas Ramstorfer)

Ingrid Thurnher und Eva Schindlauer von ORF III, Stefanie Groiss-Horowitz von Puls 4 und - als einziger Mann - Harald Kräuter von der GIS übernehmen Direktorenposten. Auch neun Landesdirektoren wurden bestellt.

Bei der Bestellung der künftigen ORF-Direktoren gab es keine Überraschungen. Wie angenommen wurde das Paket der vier zentralen Direktoren, das der designierte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann präsentierte, vom Stiftungsrat abgesegnet: Mit 32 Zustimmungen und drei Enthaltungen aus dem FPÖ-Freundeskreis, wobei der Ratsvorsitzende Norbert Steger für das Paket votierte. Es gab keine Gegenstimmen.

So wird ab 2022 die ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher die Radio-Direktorin, ORF III-Geschäftsführerin Eva Schindlauer übernimmt die Finanzen, Puls 4-Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz das Programm und der bisherige GIS-Chef Harald Kräuter die Technik.

Stefanie Groiss-Horowitz

Die 44-jährige Wienerin ist quasi ein ORF-Urgestein, das nun in die alte Heimat zurückkehrt. Seit 2017 ist sie Puls 4-Senderchefin, zuvor war sie 20 Jahre lang in verschiedenen Positionen beim ORF, etwa als Sendungsverantwortliche bei Formaten wie "Undercover Boss“ oder als "Head of Delegation“ beim Eurovision Song Contest. Nun löst sie als neue Programmdirektorin Kathrin Zechner ab und wird auch Chefin ihrer Frau Nina Horowitz, die inzwischen für die sehr erfolgreichen "Liebesg'schichten und Heiratssachen" verantwortlich zeichnet.

Groiss-Horowitz wurde, ebenso wie Eva Schindlauer, von den Grünen vorgeschlagen, die ja für ihre Stimmen in der Wahl von General Weißmann zwei Nennungen ausverhandelt hatten.

Ingrid Thurnher

Das bekannteste Gesicht unter den neuen Direktoren ist seit 1985 im ORF tätig. Sie begann ihre Karriere zunächst als Programmansagerin, arbeitete später als Innenpolitikredakteurin beim Hörfunk. In den 1990er Jahren wurde sie „ZiB 2“-Moderatorin. 2007 wechselt sie in die „ZiB“ um 19:30 Uhr. Von 2008 bis 2016 war sie Moderatorin von Sendungen wie „Im Zentrum“ oder „Runder Tisch“. Seit 2017 ist sie Chefredakteurin von ORF III. Mit ihrer Kür zur Radiodirektorin kehrt die gebürtige Bludenzerin nun wieder an ihre Anfänge zurück und muss schon bald die Übersiedlung der Radiosender auf den Küniglberg in den neu gebauten multimedialen Newsroom mitverantworten.

Eva Schindlauer

Ingrid Thurnher ist nicht die einzige Frau, die den Spartensender ORF III verlassen wird: Co-Geschäftsführerin Eva Schindlauer wird Finanzdirektorin. Die 39-Jährige übernimmt den Job von Andreas Nadler. In der Öffentlichkeit hielt sich Schindlauer bisher weitgehend zurück.

Harald Kräuter

GIS-Chef Harald Kräuter arbeitet bereits seit vielen Jahren in der ORF-Technik, deren Direktor er nun wird. Im Gespräch für diese Funktion war

er schon vor zehn Jahren, den Job bekam damals allerdings Michael

Götzhaber, den er nun ablöst. Der Nachrichtentechniker, der

später auf dem Gebiet der Kommunikationswissenschaft dissertierte,

begann bereits 1990 als Tonmeister im ORF-Funkhaus. Mit dem angekündigten ORF-Player erwartet ihn eine anspruchsvolle Aufgabe.

Die Landesdirektoren

Über das Paket der neun Landesdirektoren wurde anschließend abgestimmt, auch hier gab es keine Überrschungen. Mit 34 Stimmen dafür und einer Enthaltung segnete der Stiftungsrat diese neun Direktoren ab:

In Wien gab es viele namhafte Bewerber, Radio-Politikressortchef Edgar Weinzettl (Ö1) machte das Rennen. Die bisherige Programmdirektorin Kathrin Zechner, die sich für diese Position wie auch als Landesdirektorin in Wien beworben hatte, soll offenbar in den Bereich Humanitarian Broadcasting (Licht ins Dunkel) gehen, wie der „Standard“ berichtete.

Edgar Weinzettl, der zuvor stellvertretender Chefredakteur des Landesstudios Wien war, wurde 2012 zum Ressortleiter der Radio-Innenpolitik bestellt, was für einige Aufregung im ORF sorgte. Die Radio-Redakteure leisteten Widerstand gegen Weinzettel als "parteipolitisch gewünschtem Kandidat" der SPÖ. An seiner Arbeit als Innenpolitikchef hörte man aber wenig Kritik.

In Tirol wird Radio-Wirtschaftsressortleiterin Esther Mitterstieler von Robert Unterweger übernehmen. Die ehemaligen "News"- und "Wirtschaftsblatt"-Chefredakteurin hat Südtiroler Wurzeln. Das Tiroler Landesstudio fiel in den vergangenen Jahren durch interne Streitigkeiten auf.

In Vorarlberg wird mit Markus Klement ein Direktor verlängert, gegen den die Belegschaft einige Vorwürfe wegen Mobbing oder Schikane erhob. So kündigte denn auch die Chefin der ORF-Gleichbehandlungskommission, Christiana Jankovics, an, sie wolle gegen das Paket stimmen.

Burgenland: Der bisherige Direktor Werner Herics bleibt, auch wenn das Rennen mit Konkurrent Peter Schneeberger - offenbar Favorit des burgenländischen Landeshauptmannes - recht lang offen war.

Niederösterreich: Keine Überraschung ist der Aufstieg des bisherigen Chefredakteurs in Niederösterreich zum Landesdirektor. Robert Ziegler war zuvor übrigens bürgerlicher ORF-Zentralbetriebsrat - und damit im Stiftungsrat. 2015 stieg er zum Chefredakteur des Landesstudios Niederösterreich auf, was entgegen den Vorstellungen der Redakteursversammlung geschah.

Oberösterreich: Klaus Obereder ist dem Fernsehpublikum als Moderator von "OÖ heute" bekannt. Erst im Mai stieg er vom stellvertretenden Chefredakteur zum Chefredakteur auf, mit Ende des Jahres wird er diese Funktion für den Landesdirektorenposten nun wieder abgeben.

Steiermark: Gerhard Koch, seit 1985 im Landesstudio tätig, wird verlängert. Seine Karriere führte vom Aktuellen Dienst über die Sendungsverantwortung für "Steiermark heute" in die Chefredaktion. Im Mai 2019 stieg er zum Direktor des Landesstudios auf, nun wurde er für die kommenden fünf Jahre verlängert.

Salzburg: ORF-Magazinchefin Waltraud Langer löst Direktor Christoph Takacs ab. Sie war in den Neunziger Jahren Korrespondentin in Brüssel, dann Mitglied der Wirtschaftsredaktion, die sie später leitete. Sie war Infochefin von ORF 1 und stellvertretende Chefredakteurin der TV-Information und Chefredakteurin der TV-Hauptabteilung Magazine und Servicesendungen. Nun kehrt sie in ihr Heimatbundesland zurück.

Kärnten: Bis zuletzt war die Verlängerung von Karin Bernhard nicht ganz fix, es gab offenbar intern Kritik an ihrem Führungsstil. Sie wurde aber bestätigt. Ab 1986 war sie im Landesstudio Kärnten im Einsatz, wo sie bis zu ihrer Bestellung zur Landesdirektorin 2011 Chefin vom Dienst der Sendung "Kärnten heute" und stellvertretende Chefredakteurin war.

Die neun Landesdirektoren. (c) APA (ORF)

Im Herbst weitere wichtige Posten

Auch nach der Bestellung der künftigen Direktoren tut sich noch einiges im ORF. General Alexander Wrabetz, der noch bis 1. Jänner 2022 im Amt ist, wird im geplanten gemeinsamen Newswoom, in dem TV, Radio, Social Media und Online zusammengeführt werden, noch wichtige Posten besetzen.

Es soll "keinen zentralen Chefredakteur geben, der über alle Medien hinweg den ganzen Tag die Entscheidungen trifft", sagte Wrabetz im Juni zur "Presse". Er wolle "ein Team von vier Personen, die grundsätzlich gemeinsam zuständig sind, sich aber die Aufgaben wie in einer Geschäftsführung teilen".

Die Bestellung wird politisch zumindest beobachtet werden. Die Nervosität am Küniglberg wird also noch einige Zeit nicht abklingen.