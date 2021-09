Suvad Zlatic ist Österreichischer Sommelier Staatsmeister

Der Tiroler Suvad Zlatic setzte sich mit seiner Degustationserfahrung am Ende gegen alle Finalisten durch.

Suvad Zlatic hat seinen Titel zurück. Der Tiroler konnte am 14. September den Wettbewerb „Bester Sommelier Österreichs“ für sich entscheiden. Als Austragungsort wurde das steirische Schloss Gabelhofen in Fohnsdorf gewählt. „Der Titel bedeutet mir jetzt noch mehr als 2014, weil ich 2018 den Sieg knapp verpasst hatte und jetzt durch Corona ein Jahr länger auf die Gelegenheit warten musste, mich zu beweisen“, sagt der Gewinner. Mit dem Sieg in der Tasche wird Zlatic auch bei der Europameisterschaft 2021 auf Zypern und bei der Weltmeisterschaft 2022 in Frankreich antreten. „Es ist schön, zurück zu sein“, freut sich Zlatic.

Im Rahmen eines Galadinners hatten die Finalisten vor öffentlichem Publikum anspruchsvolle Service- und Verkostungsaufgaben zu lösen. Suvad Zlatic ging dabei klar als Sieger hervor, Benjamin Zimmerling (Edelweiß Mountain Resort, Großarl) sicherte sich den zweiten Platz, Stefan Klettner (Burg Vital Resort, Lech) darf sich über den ebenfalls ausgezeichneten dritten Platz freuen.

Suvad Zlatic im Test-Galadinner Christine Miess

Gleich bei der ersten Aufgabe des Finales war Degustationserfahrung gefragt, als drei Getränke blind zu verkosten und zuzuordnen waren – Diplomatico Rum Reserve Exclusiva, St. John Commandaria (zypriotischer Süßwein) und Stiegl Goldbräu. Außerdem war einer Gruppe von Gästen eine Magnumflasche Chianti Classico Riserva Tignanello Tenuta Antinori 2008 zu servieren, allerdings mit einem Hinterhalt – einer der Gäste nahm dem Sommelier „vor Begeisterung“ die Weinflasche aus der Hand und bewegte sie. Dadurch wurde das Depot aufgewirbelt und diese Flasche konnte nicht mehr serviert werden – trotz des Zeitdrucks durfte diese Falle den Kandidaten nicht entgehen.

Zur Person 2014 entschied Suvad Zlatic den Wettbewerb „Bester Sommelier Österreichs“ bereits für sich und vertrat Österreich 2016 bei der Weltmeisterschaft in Argentinien und 2017 bei der Europameisterschaft in Wien. Er ist Gewinner des Wettbewerbs „Ambassadeur de Champagne Europe“ sowie Inhaber der Titel „Vineus Sommelier 2016“ und „Rolling Pin Sommelier 2018“. Seit 2017 betreibt er sein eigenes Unternehmen suwine.

(sh)