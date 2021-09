Beach-Volleyball: Doppler und Horst spielen getrennt weiter

Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler und Alexander Horst setzen beide ihre Karriere mit anderen Partner fort.

Das gab das Innenministerium bekannt. Die langjährigen Topspieler werden in der Polizei-Spitzensportförderung bleiben und auch dem Nachwuchs mit ihrer Erfahrung zur Verfügung stehen, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Doppler (41) und Horst (38) hatten seit 2012 zahlreiche gemeinsame Erfolge gefeiert, darunter als Höhepunkt WM-Silber 2017 in Wien. Mit welchen Partnern sie nächstes Jahr antreten werden, ist noch nicht bekannt.

(APA)