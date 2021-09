Schwangere Männer und herzliche Hände: Das sind die neuen Emojis

Das Unicode Konsortium hat 37 neue Symbole veröffentlicht. Darunter neue Gesichtsausdrücke, Gesten - und ein schwangerer Mann.

Die neuen Emojis sind da: Das Unicode Konsortium hat 37 neue Symbole veröffentlicht. Reges Interesse gibt es vor allem an einem neuen Emoji, das einen schwangerer Mann darstellt. Spätestens 2022, vielleicht schon Ende 2021, werden die neuen Zeichen auf Plattformen und Messegern wie Whatsapp, Signal, Facebook und Twitter freigeschaltet werden. Auch die Smartphone-Betriebssysteme übernehmen sie. Die Gesamtzahl steigt auf 3633.

Neben dem schwangeren Mann gibt es mehrere neue Gesichtsausdrücke, etwa ein militärisches „saluting face“ und ein Gesicht, das den Tränen nahe ist. Außerdem kamen einige Hand-Bewegungen dazu, etwa die beliebte „I heart you“-Geste, bei der zwei Hände ein Herz formen. Gut ankommen wird bei der Online-Community wohl auch der „Troll“, ist er doch bestens für Forumsdiskussionen geeignet. Und die neuen medizinischen Symbole sind wohl der Corona-Pandemie geschuldet.

Das Konsortium legt weiterhin einen Fokus auf die Abbildung verschiedener Hautfarben, so wurde etwa das bereits existierende Emoji „Händeschütteln“ um Varianten erweitert, bei denen die beiden Hände unterschiedliche Hauttöne haben.

Alle Emojis im Überblick:

Beim Update des Unicode Konsortiums geht es freilich um mehr als die beliebten Symbole, man will auch möglichst vielen Menschen ermöglichen, am Handy in ihrer Muttersprache schreiben zu können. Diesmal sollen unter anderem die Schriftzeichen der Sprache „Toto“ integriert werden, die 20.000 Menschen in Indien sprechen.

Bleibt noch die Frage offen: Warum ein schwangerer Mann? Dieser soll unter anderem zeigen, dass auch Trans- und Intersexuelle Kinder bekommen können, erklärte das Konsortium, das als weitere Ergänzung das Emoji „schwangere Person“ anbietet.

Im Eintrag zu den beiden neuen Symbolen auf Emojipedia ist übrigens auch schon eine scherzhafte Verwendung vermerkt: „Um zu zeigen, dass man zu viel gegessen hat."

