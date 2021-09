"Die Presse" zum Hören: Die Überprüfung der Komfortzone

Sandra GugiĆ

Geboren 1976 in Wien, Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien und am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Arbeiten für Theater und Film. Lebt seit Kurzem in Tel Aviv. Für ihren Debütroman „Astronauten“ (C. H. Beck) erhielt sie den Reinhard-Priessnitz-Preis. Zuletzt ist ihr Roman „Zorn und Stille“ bei Hoffmann und Campe erschienen.