"Die Presse" zum Hören: Wenn der Stift zur Waffe wird

Im folgenden Essay schrieb Teresa Präauer über die berührende Geschichte der Schriftstellerin Homeira Qaderi aus Afghanistan. Mitten im Krieg kämpft sie dort mit ihrem Stift, wie sie sagt, um die Rechte von Frauen, Kindern und um ihr persönliches Schiksal. Präauer hat Qaderi´s Brief aus Kabul für das „Spectrum“ zum Thema gemacht und erzählt darin wie sich die beiden Schriftstellerinnen kennenlerten und was sie erlebten in einer Kellerdisco in den USA.

Der Brief der afghanischen Schriftstellerin Homeira Quaderi ist auf Englich nachzulesen unter:

https://iwp.uiowa.edu/page/periscope-on-homeira-qaderi

