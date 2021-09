Wie scharf darf's denn sein?

Schärfe als Anreiz zur Pantomime, als gefordertes Klischee, als eine Protagonistin unter vielen: Über einen kulinarische Erfahrung, die je nach Kultur anders ausfällt.

Tauscht man sich über Schärfeerlebnisse aus, geht die verbale Kommunikation schnell zu Pantomime über. Das chinesische Konzept „ma“ lässt sich etwa mit entblößten, halb zusammengebissenen Zähnen, durch die pfeifend und stoßweise Luft eingesogen wird, beschreiben. In Sichuan ist „ma“ eine Art Geschmacksrichtung, das taube Gefühl auf Zunge und Lippen, das beim Konsum von Sichuanpfeffer entsteht. Es ist noch einmal eine andere Empfindung wie etwa Schärfe durch Chilis („la“) oder Umami-Würze („xiang“).

Ingwer Christine Pichler

Chemisch lässt es sich einfach erklären, Sichuanpfeffer enthält Amide, die in anderer Form als Lokalanästhetikum Verwendung fanden. Ein vollkommen anderer Wirkstoff als etwa die in Paprika- und Chilischoten enthaltenen Capsaicinoide, die über Rezeptoren in der Mundschleimhaut wahrgenommen werden. Kren und Wasabi wiederum setzen beim Abrieb Senföle frei, die in erster Linie die Nasennebenhöhlen beim Einatmen stark reizen. Schärfe ist aber nicht nur in ihrer chemischen Wirkungsweise weit weniger eindimensional, als es in Kulturkreisen, deren Küche sich nicht so stark durch sie definiert, oft wahrgenommen wird.

Auf der Theaterbühne wäre sie nur einer von vielen Protagonisten. María Báez

María Báez’ jüngster Sohn hat schon mit drei Jahren angefangen, sich Tajin von den Händen zu schlecken. Die mexikanische Köchin hat auch ein paar der Gewürzfläschchen in ihrer Taquería Comal in der Wiener Florianigasse stehen. Kaum ein mexikanischer Haushalt kommt ohne das Gemisch aus geriebenen, getrockneten Chiliflocken, Zitrone und Salz aus. Man streut sie über frische Mangos, Melonen oder Kokosnussstreifen, über Eisbecher oder schleckt das Pulver direkt vom Hand­rücken.

Superlative

Mittel- und Südamerika sind der Ursprungsort der Chilipflanze, das Gewächs ist mit der lokalen Esskultur eng verflochten. In Mexiko vergleicht man die eigene Schärfetoleranz gern mit anderen, ein bisschen habe das auch mit Stolz zu tun: „Fast wie bei einem Rennen, wo jeder der Schnellste sein will“, sagt Báez. Auf Superlative kann sie in ihrer Küche allerdings verzichten, ihr geht es um Balance. „Schärfe gibt Persönlichkeit und Geschmack, sie soll aber nicht im Vordergrund stehen. Auf der Theaterbühne wäre sie nur einer von vielen Protagonisten“, sagt Báez. Maßvoller Einsatz von Chilis kann den Geschmack tatsächlich intensivieren. Die erhöhte Durchblutung im Mundbereich macht die Geschmacksrezeptoren auf der Zunge empfindsamer.

In ihrem Restaurant musste Báez zuerst mit den Stereotypen der Gäste brechen, die oft immer schärfere Gerichte einforderten. „Ein Klischee von mexikanischer Küche will ich nicht verkaufen“, sagt Báez. Der Reiz der Schärfe ist für sie das Gefühl von Abenteuer und emotionaler Achterbahn, das sich etwa durch den Konsum von Chilis einstelle. Ein Gericht ohne Chili sei wie ein Kuss ohne Zunge. Tatsächlich reagiert der Körper ähnlich auf Schärfe wie auf Hitze oder Schmerz, mit erhöhter Durchblutung, Hitzewallungen, Schweißausbrüchen und der Ausschüttung von Adrenalin und Endorphinen. Als „Pepper-High“ wird der Effekt beschrieben, der Betroffene auch gern wieder zu Chili, Wasabi und Co greifen lässt.

Chilis vom Chilihof in Wien Christine Pichler

Prestigeträchtig

Persönlichkeit und Kultur sind überhaupt ausschlaggebend, ob man Begeisterung für scharfes Essen entwickeln kann. Die Korrelation zwischen Klima und antibakterieller oder abkühlender Wirkung von starken Gewürzen wurde zwar immer wieder untersucht, eine kausale Verbindung konnte durch Studien aber nicht belegt werden. Wahrscheinlicher ist, dass eine Vielzahl an Gewürzen in der europäischen Küche verschwand, als die Ware aus dem Osten den Markt im 17. Jahrhundert schwemmte und so jedem leichter zugänglich wurde. Damit verloren Gewürze an Prestige für die gehobene Klasse und Küche, der Fokus wurde stattdessen auf reduzierte Gerichte gelegt. Adi Raihmann von Karma Food muss sich ebenso auf europäische Toleranzen einstellen: „Wir machen es mit unseren Kundinnen und Kunden so, dass wir ihnen erst einmal das Dreimeterbrett zeigen und den Zehnmeterturm verschweigen.“ Der indisch-österreichische Koch kann selten mit der kompletten Schärfepalette seiner Heimat nahe Punjab arbeiten. Seine Frau Simone habe ihn aber mittlerweile im Bezug auf Toleranz überholt.

Mascarpone hilft

Verschiedene Studien, etwa der Penn State University in New York oder der University of Massachusetts, bestätigen, dass Schärfeverträglichkeit erlernt werden kann. Es gibt keine genetischen Faktoren, die von der Neigung abhalten würden. Viel eher geht es darum, sich wiederholt damit zu konfrontieren. Trotz variabler Toleranz betont auch Adi Raihmann, dass nicht der exzessive, sondern der ausgewogene Einsatz von Schärfe ein Gericht intensiver mache. Für jene, die es beim Üben übertreiben, hat Wissenschaftlerin Desirée Schneider eine überraschend spezifische Lösung: Ihr Forschungsprojekt an der Hochschule Fulda hat ergeben, dass Mascarpone auf nicht geröstetem Toastbrot mit seiner Mischung aus Zucker, Fett und Stärke Chilischärfe am besten neutralisiere.

Ich hab zwar keinen Hunger mehr, aber ich werde auch nie so richtig satt. Napaporn Kongboon

Im Allreis Bangkok Street Food bekommen die Kellner und Kellnerinnen öfter von ihren Gästen, der Bestellung angehängt, „Phet, Phet!“ zu hören, was auf Thailändisch so viel wie „scharf“ heißt. Auch dann verwendet Küchenchefin Napaporn Kongboon nicht mehr als zwei frische Chilischoten für das Gericht. Erfahrungsgemäß reicht die Menge, auch wenn man in Thailand zehn Schoten verwenden würde. Unterhaltsam ist der Wunsch nach mehr Schärfe besonders bei Gerichten, die auch in Thailand ganz ohne auskommen, wie die erdnussige Nationalspeise Pad Thai. „In Österreich würzt man mit Salz und Pfeffer. Solche Speisen kann ich zwar essen und hab danach keinen Hunger mehr, aber ich werde auch nie so richtig satt — im Sinne von zufrieden. Es fehlt einfach etwas“, beschreibt Kongboon. Aber auch sie will hervorheben: Was der Schärfe ihren Reiz verleiht, ist die Balance, den eigentlich soll sie nur die vielen anderen Gewürze transportieren.