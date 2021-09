Was es mit den Zyklusstörungen nach der Impfung auf sich hat

Berichte von Menstruationsproblemen nach der Covid-Impfung wurden bisher wenig ernst genommen. Dabei gibt es eine Erklärung.

Wien. Rund eine Million Immune brauchte es noch, bis die Pandemie halbwegs überwunden ist, glauben Experten. Es gilt also, noch möglichst viele von der Impfung zu überzeugen. Meinungsforscher sehen besonders großes Potenzial bei jungen Frauen.

Viele bezeichnen sich als „an sich impfbereit“. Einerseits halten sie aber Ängste oft davon ab, die sich aus Desinformation und Mythen nähren. Andererseits werden ihre Beschwerden tatsächlich oft nicht ernst genommen.

So berichten etwa Frauen auf der ganzen Welt über Zyklusstörungen nach der Impfung. Manche menstruieren plötzlich mehrfach im Monat, manche gar nicht mehr. Ältere, die schon im Wechsel gewesen sind, bekommen Schmierblutungen. Andere berichten von starker Periode und großen Schmerzen.

Auf der Liste der Impfnebenwirkungen findet sich dazu aber nichts. Vertreter von Gynäkologenverbänden redeten das Problem bisher eher klein – sprachen davon, dass der Zyklus eben ein empfindliches System sei. Dass kein Zusammenhang mit der Impfung erkennbar sei. Und dass auch Stress Zyklusstörungen auslösen könne.

Große Studie

Letzteres stimmt, wenn aber eine große Menge an Frauen weltweit von solchen Phänomenen berichtet, sind derartige Erklärungen eher dürftig und erschüttern das Vertrauen in den Impfstoff.

Dazu fühlen sich Frauen traditionell von der Pharma-Forschung vernachlässigt, da diese am männlichen Körper orientiert ist. Mit der Reproduktionsforscherin Kate Clancy, Professorin an der Universität von Illinois, und Katherine Lee von der Medizinischen Universität in St. Louis setzen sich in den USA nun zwei Forscherinnen intensiv mit diesem Thema auseinander. Sie haben Berichte von 140.000 Frauen gesammelt. Beide Forscherinnen sprechen sich dezidiert für eine Impfung aus, rufen aber auch dazu auf, Frauen und ihrer Biologie Gehör zu schenken. Weil das bisher oft nicht so war, hätten solche Gerüchte große Verschwörungstheorien genährt, die bis zu Unfruchtbarkeit durch die Impfung führen. Frauen hätten dazu ein Recht auf Aufklärung.

Also, woher kommen die Zyklusstörungen? Die gute Nachricht zuerst: Es handelt sich der umfassenden Datenlage der beiden Forscherinnen nach nur um ein kurzfristiges Phänomen, das in der Regel nach zwei bis drei Monaten wieder verschwindet.

Die Erforschung des Zyklus ist tatsächlich komplex, weil er von sehr vielen Faktoren abhängt. Aber eine – logische – Erklärung ist: Die Gebärmutterschleimhaut verändert sich im Lauf des Zyklus: Sie baut sich auf, verdickt sich, damit sich ein befruchtetes Ei bei möglicher Schwangerschaft einnisten kann, und fällt in Form der Periode wieder ab. Dabei spielen Immunzellen eine tragende Rolle.

Nach einer Impfung zirkulieren im Körper viele chemische Signale, die das Potenzial haben, Immunzellen zu beeinflussen. Die Impfung ist für den Körper durchaus herausfordernd – und das spüren Frauen darum auch manchmal in Form von Zyklusstörungen.

Das mag verstörend und unangenehm sein – Sorgen brauche man sich aber keine zu machen, versichern Lee und Clancy. Weiters kennt man ähnliche Phänomene auch schon von anderen Impfungen – bei HPV und Grippe gab es ähnliche Beobachtungen.

Erbgut in Sicherheit

Die beiden sind auch sicher: Die Impfung mache weder unfruchtbar, noch verändere sie das Erbgut – dafür gebe es genug wissenschaftliche Evidenz. Die mRNA (kurz für Messenger-RNA) ist ein kurzlebiger Botenstoff, der den Körper an der Hülle des Zellkerns motiviert, an ein gewisses Protein anzudocken. Es ist der mRNA technisch nicht möglich, zum Zellkern vorzudringen, in dem die DNA gespeichert ist. Das Erbgut kann demnach nicht verändert werden.



