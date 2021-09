„Wir werden es, so lange es verantwortbar ist, durchhalten“, sagt Rektor Heinz Engl zum Thema Präsenzlehre an der Uni.

Rektor Heinz Engl kündigt die große Rückkehr der Studenten in die Hörsäle der Uni Wien an. Das Studium wird sich aber verändern. Denn: „Man muss nicht alles in einer großen Vorlesung erzählen.“ Manches wird digital bleiben.

Die Presse: Der Start des nächsten Semesters steht vor der Tür. Wird es zur großen Rückkehr der Studierenden in die Hörsäle kommen?