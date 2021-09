Ukraine: Behördensprecherin bei Autoexplosion getötet

Inlandsgeheimdienst und Polizei haben Ermittlungen wegen eines Terrorakts eingeleitet.

Bei einer Explosion in einem Auto sind in der südostukrainischen Großstadt Dnipro die Sprecherin einer regionalen Behörde und ein Begleiter getötet worden. Die Zivilschutzbehörde im Gebiet Dnipropetrowsk teilte am Donnerstag mit, dass es sich bei einem der Opfer um ihre 35 Jahre alte Pressechefin Darja Hretschyschtschewa handele. Medien zufolge soll der zweite Tote ein Experte für Minenräumung gewesen sein. Die Hintergründe der Explosion waren zunächst unklar.

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU und die Polizei leiteten Ermittlungen wegen eines Terrorakts ein.

(APA/dpa)