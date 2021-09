Der äußert ungewöhnliche Anstieg der Metallpreise

Die Metallmärkte kannten in den zwölf Monaten nur eine Richtung: jene nach oben. Warum das so ist.

Preise kommen durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage zustande – könnte man meinen. In der Theorie wird es nämlich dann teurer, wenn Güter knapp werden und billiger, sobald Waren im Überfluss vorhanden sind. In Teilbereichen des Rohstoffmarktes scheint dieses Gesetz derzeit aber außer Kraft gesetzt. Die Preise an den Metallmärkten gehen nämlich auch unabhängig von Angebot und Nachfrage durch die Decke.