Das neue Herbstgemüse ist grün und so lala

Tomaten können auch im Herbst noch rot werden. Man verliert doch nicht den Glauben an sein Gemüse.

Wer zu spät anfängt, den bestraft die Ernte. Die Tomaten sind daher noch immer grün (aber sehr schön) und der Gartenexperte meint, die werden nicht mehr. Als ob man einfach den Glauben an sein Gemüse verlieren könnte. Wir werden ja sehen. Manchmal geht es sogar über Nacht, da schießt ihnen einfach die Röte ein. So so, sagt er und denkt sich, diese Ahnungslose. Tomaten sind für sie die neuen Kürbisse.

Was kümmern uns diese Zuordnungen, alles verrutscht ein wenig, der Hochsommer in den Juni, ein wenig Herbst in den August, dafür folgt danach ein Spätsommer, und statt Veltliner raten manche, Rotwein zu pflanzen. Niemals aber wird Niederösterreich vom Grünen Veltliner abweichen, im Notfall wächst er dann eben in Gmünd, guter Steinboden allemal. Was totgesagt wird, wechselt einfach den Standort.

Rascher als gedacht wiederauferstanden ist das Händeschütteln und Bussi Bussi geben, gekoppelt mit der neuen Begrüßungsformel „Bin geimpft“, was nicht nur nervt, sondern auch anmaßend ist. Als ob man nicht dennoch Abstand halten dürfte derzeit.Bevor es wieder ein Eiertanz wird, wenn man einander begegnet – lassen wir doch noch ein wenig Zeit vergehen.

Eine weitere Formel hat sich breit gemacht: „So lala“ sagen viele auf die Frage, wie es ihnen gehe. „Gut“ wirkt scheinbar vermessen. Wie, es geht Ihnen gut? Sie Glückliche! „Bedingt gut“, sagt das „So lala“, den Umständen entsprechend. Ist es nicht immer so?

Herzerwärmend sind die Szenen bei einem Fußballmatch zweier U6-Mannschaften. Die Kleinen sind schnell und schießen unheimlich scharf, aber beim Zusammenspiel im Team haut es noch nicht ganz hin. „Daniel, nimm den Finger aus dem Mund“, ruft der Trainer. „Geh nach links. Nein, das ist rechts. Schieß zum Toni. Nein, nicht zum Trainer Toni, zum Spieler Toni.“ Der Trainer bleibt trotz des konfusen Gewusels vor ihm komplett gelassen. Daniel wird lernen, wo links ist und wo rechts. Hoffentlich auch die Gelassenheit.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.09.2021)