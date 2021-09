Boom am Wohnungsmarkt geht in Endphase

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist zwar ungebrochen, aber Kredite könnten bald teurer werden. Zudem bereiten sich die Aufseher auf Eingriffe vor.

Kaum ein Bereich der Wirtschaft polarisiert derzeit so stark wie Immobilien. Viele Menschen wurden in den Lockdowns und im Home-Office mit ihrer Wohnsituation konfrontiert und haben beschlossen, sich nach größeren Wohnungen oder Einfamilienhäusern im Grünen umzusehen. Andere wissen wegen der niedrigen Zinsen nicht, wohin mit ihrem Ersparten und investieren in Vorsorgewohnungen. Professionelle Immobilienentwickler und -investoren haben Österreich ohnehin schon längst für sich entdeckt. Das treibt die seit Jahren steigenden Wohnungspreise noch zusätzlich – und macht jene nervös, die Überhitzungen erkennen und verhindern sollten.