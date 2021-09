(c) Ian Ehm / Verlagsgruppe News / picturedesk.com (Ian Ehm)

Der Chipmangel bremst die Produktion von Autos, Handys und anderen Elektrogeräten. In Villach eröffnet Infineon ein neues Werk. Wird Europa damit unabhängiger?

„Nicht einmal eine globale Pandemie hat uns aufhalten können“, sagt Sabine Herlitschka. So eröffnet die Österreich-Chefin von Infineon das neue Hightech-Werk für Halbleiter in Villach. Drei Monate früher als geplant geht die Fabrik in Betrieb.