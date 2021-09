Nashorn in niederländischem Zoo ertrunken

Nashornweibchen „Elena“ ist, nach einem missglückten Versuch ein männliches Nashorn zur Paarung ins Gehege zu lassen, ertrunken. Das Breitmaulnashorn sei nach einer Verfolgungsjagd in ein Wasserbecken gerutscht.

Ein weibliches Nashorn ist in einem niederländischen Zoo nach einem missglückten Paarungsversuch eines Männchens ertrunken. Wie der Zoo in der Stadt Emmen am Freitag mitteilte, wurde das Tier namens "Elena" vom Anblick des männlichen Breitmaulnashorns "Limpopo" am Donnerstag "aufgeschreckt". Nach einer Verfolgungsjagd sei "Elena" erschöpft in ein flaches Wasserbecken gerutscht, umgefallen und ertrunken.

Die Pfleger hätten "Limpopo" dann noch vom Weibchen weggetrieben. "Leider kam diese Hilfe für 'Elena' zu spät und sie war bereits ertrunken", teilte der Zoo mit. "Man möchte hinüberspringen und ihren Kopf über Wasser heben, aber es geht nicht", sagte Zoo-Tierarzt Job Stumpel gegenüber der niederländischen Tageszeitung "AD". "Nashörner sind nicht nur sehr gefährlich, sondern sie wiegen auch fast 2.000 Kilo."

Zuerst getrennte Gehege

Das 19-jährige Männchen "Limpopo" war Anfang September aus einem anderen niederländischen Tierpark, wo er im Rahmen eines europäischen Zuchtprogramms drei Nachkommen gezeugt hatte, in den Wildlands-Zoo in Emmen gekommen. "Elena" hatte zusammen mit ihrer Schwester "Zahra" am Donnerstag gegrast, als "Limpopo" aus einem getrennten Gehege, durch welches sich die Tiere zuvor riechen und sehen konnten, in ihren Bereich kommen durfte. Der Zoo erklärte, dass eine solche Einführung "oft ein Eingreifen erfordert, aber noch nie tödlich verlaufen ist".

Das südliche Breitmaulnashorn wird von der Weltnaturschutzunion (IUCN) mit 10.080 verbleibenden Tieren als "nahezu bedroht" eingestuft. Nashörner werden in der Wildnis für ihre Hörner getötet, welche in Asien für traditionelle und medizinische Zwecke verwendet werden. Die Zucht ist dem Zoo zufolge jedoch schwierig, da ein Weibchen nach einer 16-monatigen Schwangerschaft nur alle drei bis vier Jahre ein Kalb zur Welt bringt.

