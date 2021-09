Wien Währing: Umgeben von Designklassikern in der Villa Bablik

Susanne Wirth lebt in einer Villa im 18. Wiener Gemeindebezirk, die einst der Architekt Oswald Haerdtl entworfen hat. Ihrer Wohnung hat sie eine ganz persönliche Note aufgedrückt.

Susanne Wirth ist in ihrem Leben noch nie umgezogen. Seit 71 Jahren wohnt sie in der Villa Bablik in Wien Währing, entworfen von dem renommierten Wiener Architekten, Designer und Architekturlehrer Oswald Haerdtl (1899-1959). Zu weiteren bedeutenden Arbeiten Haerdtls im Bereich Wohnbau gehören neben der Villa Bablik unter anderem das Wochenendhaus Hedy Antal in Greifenstein oder die denkmalgeschützte Villa Mierka auf dem Mönchsberg in Salzburg. Auftraggeber der Villa Bablik war Wirths Großvater, der das Wohnhaus 1949 auf dem riesigen Grundstück für seine beiden Töchter errichten ließ. „Haerdtl war aber auch der Lehrer meiner Mutter“, erzählt Wirth, die sich vor Kurzem im Zentrum Wiens noch einmal mit einer kleinen Wohnboutique selbstständig gemacht hat. „Heute würde man sagen, sie hat bei ihm Design studiert.“