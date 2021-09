Zwei Tote nach Armbrust-Attacke in den Niederlanden

Möglicherweise wurde der Mann bei seiner Festnahme verletzt. Die Polizei teilte mit, dass Beamte geschossen hätten.

Im Osten der Niederlande sind bei einer Gewalttat nach Angaben der Polizei zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden. Ein Mann soll mit einer Armbrust geschossen haben und sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag über Twitter mit. Er ist einer der beiden Verletzten. Was genau in der Stadt Almelo geschah, ist noch weitgehend unklar.

Am Freitagvormittag war bei der Polizei zunächst eine Meldung über eine Messerstecherei eingegangen. In einem Wohnhaus wurden nach Polizeiangaben zwei Tote und ein verletzter Mensch gefunden. Zeugen schilderten, dass auf dem Balkon des Gebäudes ein Mann mit nacktem Oberkörper und einer Armbrust gestanden habe.

Auf Videoaufnahmen ist der Mann mit der Waffe zu sehen. Dann hört man einen Schuss. Kurz darauf scheint der Mann einen Pfeil abzuschießen. Der Mann mit der Armbrust wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Möglicherweise wurde er bei seiner Festnahme verletzt. Die Polizei teilte mit, dass Beamte geschossen hätten.

Das Viertel war abgeriegelt worden. Die Polizei hatte Bewohner aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben. Erst Stunden später gab es Entwarnung.

