Autoritärer algerischer Ex-Präsident Bouteflika gestorben

Das Verhalten des Machthabers und die Massenproteste gegen ihn hatten das nordafrikanische Land in eine tiefe Krise gestürzt.

Der frühere algerische Präsident Abdelaziz Bouteflika ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichtete das algerische Staatsfernsehen. Die Massenproteste gegen den langjährigen Präsidenten hatten das größte afrikanische Land 2019 in eine tiefe politische Krise gestürzt. Bouteflika hatte das nordafrikanische Land fast 20 Jahre lang mit harter Hand regiert und dabei auch den Arabischen Frühling überstanden.

Zu seinem Sturz am 2. April 2019 trug auch sein massiv

verschlechterter Gesundheitszustand bei. Schon damals war darüber

spekuliert worden, ob er überhaupt noch am Leben sei. Bouteflika,

der von 1963 bis 1979 Außenminister seines Landes gewesen war,

schrieb sich mit der Beendigung des blutigen Bürgerkriegs im Jahr

2002 in die Geschichtsbücher ein.

Die algerische Armee hatte im Jahr 1992 gegen die Islamische

Heilsfront (FIS) geputscht, nachdem diese die Parlamentswahl

gewonnen hatte. Bouteflika hielt sich in diesem Kampf zunächst

zurück, trat dann aber 1999 mit Unterstützung der Armee bei der

Präsidentenwahl an, die er mit 74 Prozent der Stimmen gewann. Danach

errichtete er ein autoritäres Regime und ließ zwei Mal die

Verfassung ändern, um sich eine dritte und vierte Amtszeit als

Präsident zu sichern. Als er 2019 noch ein fünftes Mal kandidieren

wollte, trugen ihn Massenproteste mit Millionen Teilnehmern aus dem

Amt.

Partner im Kampf gegen den Terror

Im Westen galt Bouteflika als verlässlicher Partner im Kampf

gegen den Terror, in Algerien verblasste jedoch sein Nimbus als

Stabilitätsfaktor bald. In den letzten Jahren seiner Amtszeit trat

der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzende Präsident kaum

noch öffentlich in Erscheinung. Selbst die deutsche Bundeskanzlerin

Angela Merkel musste 2017 einen Besuch in letzter Sekunde absagen,

weil es der Gesundheitszustand Bouteflikas nicht zuließ.

Wegen der Proteste entzog das Militär Bouteflika die

Unterstützung, und er trat Anfang April 2019 wenige Tage vor Ende

seiner vierten Amtszeit zurück. Die Proteste in Algerien hielten

jedoch an. In Nachfolger Abdelmadjid Tebboune an der Staatsspitze

und der Regierung sehen die Demonstranten die Fortsetzung der alten

Machtelite Bouteflikas. Sein Rücktritt ließ jedoch Raum für neue

Machtkämpfe: Der jüngere Bruder und Berater des Präsidenten, Said

Bouteflika, der vielen Beobachtern als potenzieller Nachfolger galt,

wurde ebenso verhaftet wie viele Wirtschaftsbosse algerischer

Unternehmen. Die Wirtschaftslage verbesserte sich auch nach dem

Abgang Bouteflikas zunächst nicht.

Nach Meinung politischer Beobachter war das Handeln Bouteflikas

von drei großen Leitlinien bestimmt: der Beendigung des

Bürgerkriegs, der Beendigung der internationalen Isolation Algeriens

sowie der Einschränkung der Macht der Militärs. Von diesen selbst

gestellten Aufgaben konnte er zumindest bei den ersten beiden

Erfolge erzielen.

Demokratischen Wandel ließ er nicht zu

Dringend nötige wirtschaftliche Reformen vernachlässigte er

allerdings, und auch einen demokratischen Wandel - der ab 2011 die

Nachbarländer im Zuge des Arabischen Frühlings erfasste - ließ

Bouteflika nicht zu. Seine letzte Zeit verbrachte Bouteflika so, wie

er in den letzten Jahren auch regiert hatte: als "Phantom".

Auch gegen die Regierung von Präsident Tebboune, der im Dezember

2019 als Bouteflikas Nachfolger gewählt wurde, kam es wiederholt zu

Massenprotesten. Dabei forderten Tausende einen echten politischen

Wandel und ein Ende von Korruption und Misswirtschaft. Heute gilt

Algerien, wo in den 1990er Jahren ein erbitterter Bürgerkrieg

herrschte, insgesamt aber als verhältnismäßig stabil.

(APA/dpa)