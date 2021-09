Kanzler Kurz stellt 1G für Apres-Ski ins Aussicht

(c) imago images/Revierfoto

In einem Interview nannte Sebastian Kurz als einen der Gründe für die im Vergleich zu Deutschland niedrigere Impfrate die Politik der FPÖ.

In einem deutschen Zeitungsinterview sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch über die heurige Wintersaison, die freilich alles andere als normal sein wird. Falls sich die Corona-Situation weiter verschärfe,

werden nur noch Geimpfte Zugang zu Après-Ski-Lokalen erhalten, sagte

der ÖVP-Politiker der Funke Mediengruppe.

Der Kanzler argumentierte, dass 70 Prozent der Über-12-Jährigen in

Österreich und die überwiegende Masse der Touristen geimpft seien.

"Insofern steht einem sicheren Urlaub in Österreich nichts im Wege“. So versuchte der Kanzler wohl Sorgen zu zerstreuen, dass österreichische

Ski- und Partyorte wie Ischgl wieder zu Corona-Hotspots werden

könnten. Die Virusdrehscheibe Ischgl hatte zu Beginn der Pandemie im

Vorjahr für zahlreiche Todesfälle quer durch Europa gesorgt. Die

Republik Österreich sieht sich diesbezüglich im Rahmen einer

Amtshaftungsklage mit Schadenersatzforderungen von Hinterbliebenen

konfrontiert.

Kurz sagte, dass die 3G-Regel für einen sicheren Winter sorgen

werde, die Zutritt zu Gastronomie und Hotels nur für Geimpfte,

Genesene oder Getestete erlaube. Als einen der Gründe für die im

Vergleich zu Deutschland niedrigere Impfrate nannte Kurz die Politik

seines früheren Koalitionspartners, der rechten FPÖ. Statistiken

zeigen, dass die Impfquote gerade in einigen alpinen Gemeinden der

hauptsächlich von Wintertouristen frequentierten Bundesländer Tirol,

Salzburg, Kärnten und Vorarlberg niedrig ist.

(APA/dpa)