Die Impfung schützt vor Langzeitfolgen, sagt Christoph Wenisch. Zwölf Prozent der Intensivpatienten, die zuvor arbeiten konnten, können das nachher wegen kognitiver Defizienzen nicht mehr.

Eine Erkrankung an Covid-19 kann durch eine Impfung um 95 Prozent verhindert werden. Das betonte der Wiener Mediziner Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten, am Samstag gegenüber Ö1. Eine Impfung könne auch dramatische Langzeitfolgen einer Infektion verhindern, sagte der Arzt. Zwölf Prozent der Corona-Intensivpatienten, die vor der Erkrankung arbeiten konnten, können das nachher wegen kognitiver Defizienzen nicht mehr.

"Das Gehirn funktioniert nicht mehr so." Sie sind lebenslang arbeitsunfähig, berichtete Wenisch. "Da werden Existenzen zerstört." Auch die Lunge, als Zielorgan für die Viren, könne Langzeitschäden nach sich tragen. Bei einer mRNA-Impfung sei bisher keine Langzeitfolge gesehen worden - "und ist auch nicht zu erwarten", so Wenisch.

Wenisch sagte auch, dass die Krankheitsverläufe nun schwerer seien als zu Beginn der Pandemie. Die Chance, eine Impfung nicht wahrzunehmen, nannte er schlicht "ignorant".

