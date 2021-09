Wrestler Peter White unterrichtet in Wien in einer Wrestling-Schule – und tritt kommenden Samstag beim Pratercatchen an.

Am 25. September findet das Pratercatchen in Wien statt. Dank des Wettkampfs, der an das legendäre Heumarktcatchen anknüpfen will, steigt das Interesse am Wrestling.

Es sind laute, dumpfe Schläge, die man schon von Weitem hört. „Die Wrestler sind oben ganz hinten, dort, wo es so laut ist. Man kann sie eh nicht übersehen“, sagt die junge Dame beim Empfang des Fitnessstudios Das Gym am Handelskai. Es riecht nach Schweiß, und der Frauenanteil in diesem Fitnessstudio ist verschwindend gering.