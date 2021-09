James Bond und seine Kinder

Drucken

Hauptbild • Kein alltäglicher Anblick: James Bond (Daniel Craig) als Beifahrer auf einem Moped im neuen Film „Keine Zeit zu sterben“. Am Steuer: Lashana Lynch. • Nicola Dove / 2021 DANJAQ, LLC AND MGM

Agent 007 ist bis heute der Goldstandard im Spionagekino. Trotzdem geht er mit der Zeit. Wer aber sind seine Erben?

„What are you doing here? Looking for shells?“ – so fragt das allererste Bond-Girl Honey Ryder (Ursula Andress) in „Dr. No“, nachdem sie dem Meer entstiegen ist. „I'm just looking“, antwortet James Bond (Sean Connery). Ja, es gibt viel zu sehen in so einem James-Bond-Film: Zweikämpfe, Verfolgungsjagden und Frauen – jung, fesch und (meistens) willig. Und es gibt einiges, was sich Drehbuchautoren und Filmemacher von der Filmreihe abgeschaut haben. Am allerwenigsten das hinterfragenswerte Frauenbild: Den Agenten als Aufreißer bekommt man heutzutage höchstens noch in Komödien zu sehen. Gut so: Es gibt genug andere Aspekte an Bond, die man sich eher zum Vorbild nehmen kann.