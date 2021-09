Lil Nas X: „That's What I Want“. Der Footballer will Braut sein

Lil Nas X wurde 1999 in Georgia als Montero Lamar Hill geboren. Sein Song „Old Town Road“ wurde 2018 ein Welthit. Am Freitag erschien sein Debütalbum „Montero“.

Sein Auftreten dürfte provozieren im oft prüden Amerika: Im Video zu „That's What I Want“ ist Lil Nas X ein Footballer im pinken Dress. In der Umkleidekabine schmust er mit einem Teamkollegen, reißt mit den Zähnen eine Kondompackung auf – und ab geht es unter die Dusche. Der Song zum Clip wirkt vergleichsweise harmlos: Er wünscht sich einen „boy who can cuddle with me all night“. Jemanden zum Kuscheln. Und Lieben. Der Afroamerikaner mit den „golden teeth“ ist einsam „when it's just me in my dreams“. Und doch bleibt er – als Braut gekleidet – allein zurück. Wütend bekennt er: „Someone to love. That's what I fuckin' want.“ Von seinem Flirt mit der Country-Musik (sein Hit „Old Town Road“ flog wegen mangelnder Country-Elemente aus den Genre-Charts und löste eine Kontroverse aus) bleiben bloß Hut und Akustikgitarre. Der Pop steht ihm ohnehin besser.

