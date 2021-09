Von „Wundern“ und helfenden Hausmitteln

SV Ried drehte ein 0:3 gegen WAC in ein 3:3, Trainer Andreas Heraf strahlt. Es bleibt jedoch nur „ein Punkt im Kampf gegen den Abstieg“.

Ried. Andreas Heraf hat leicht lachen. Denn SV Ried bleibt zu Hause eine Macht in der Fußball-Bundesliga. In der 8. Runde drehten die Oberösterreicher gegen WAC einen 0:3-Rückstand nach einer Stunde in ein Last-Minute-3:3 um, das vom Publikum wie ein Sieg frenetisch bejubelt wurde. Die Rieder sind damit seit Ende März, als Heraf vom glücklosen Miron Muslić übernahm, in neun Heimspielen ungeschlagen. Ein Mann der großen Worte ist der 54-Jährige zwar, er versteht trotzdem alles besonnen bis nüchtern einzuordnen. „Es ist ein weiterer Punkt im Kampf gegen Abstieg.“