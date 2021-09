Überall nur Schizophrene? Der Jo-Jo-Effekt im Klimaschutz

Kaum steigt der Strompreis, stellen Politiker ihre grünen Pläne beiseite und legen den Rückwärtsgang ein. Über die Nebenwirkungen einer Radikalkur.

Das ging schneller als gedacht. Gerade erst meldeten erste Unternehmen in Europa, dass die rapide steigenden Energiepreise ihr Geschäft zunichtemachen, und schon rückte die Politik aus, um den Brand zu löschen. Keine Frage: Wenn Gas heute dreimal so viel und Strom fast doppelt so viel kostet wie vor einem Jahr, dann ist das ein Problem. Nicht nur für den Aufschwung auf dem Kontinent, sondern vor allem auch für viele Menschen.



Verständlich also, dass die Regierungen von Madrid bis Athen alle Register ziehen, um den Preisschub zu stoppen. Aber was tun, wenn im Norden Windrädern der Wind fehlt und Russland zu wenig Gas liefert? Spaniens Antwort: Die Gewinne der Energieversorger werden „umgeleitet“, der Gaspreis künstlich begrenzt. Ganz ähnliche Pläne hat Rumänien. In Deutschland verspricht der Verkehrsminister, Alexander Scheuer (CSU), potenziellen Wählern unterdessen vorsorglich eine Spritpreisbremse. „Ab zwei Euro muss die Politik eingreifen“, ließ er wissen. Der italienische Regierungschef Mario „Whatever it takes“ Draghi nimmt heuer 4,7 Milliarden Euro in die Hand, um den Italienern ihre immer höheren Stromrechnung zu bezahlen. Ganz Europa beschwert sich ungeniert, wo denn das Gas bleibt, das die Russen versprochen haben – und ist damit nicht allein. Auch US-Präsident Joe Biden scheut höhere Energierechnungen für seine Wähler so sehr, dass er Saudiarabien und den Rest der Opec im August aufforderte, endlich wieder mehr Öl aus der Erde zu holen.