Wie die Demokratie wieder erfolgreich wird

Ungarn. Das Handeln der neuen autoritären und populistischen Kräfte in Europa ähnelt dem der Kommunisten alten Stils, die Wurzeln der demokratischen Defizite reichen tief. Wir Progressiven können uns aber dagegen zur Wehr setzen.

Mein politisches Erwachen fiel mit dem Systemwandel zusammen, der auf den Zusammenbruch des Kommunismus in Ungarn 1989 folgte. Ich war fasziniert von der raschen Demokratisierung – und überglücklich. Als Teenager überredete ich meine Familie, mich an die österreichische Grenze zu fahren, damit ich bei diesem historischen Ereignis dabei sein konnte: der Demontage des Eisernen Vorhangs, die es Flüchtlingen aus der DDR erlaubte, in Richtung Westen auszureisen. Ich las viele neue Publikationen, nahm an Kundgebungen neu gegründeter demokratischer Parteien teil und wurde aufgesogen von der Atmosphäre grenzenloser Hoffnung für unsere Zukunft.

Heute scheinen diese Empfindungen wie kindische Naivität. Denn sowohl die Demokratie als auch die Zukunft der menschlichen Zivilisation sind angesichts vieler einander überlappender Krisen inzwischen stark gefährdet.