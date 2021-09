Die spröde Schönheit von Pfund, Unze und Pint

Die Briten kehren zurück zu ihren imperialen Maßeinheiten – Meter und Kilo sind ja langweilig.

Wenn schon Trennung, dann richtig – die Briten wollen also weg vom metrischen System und wieder zurück zu ihren traditionellen Maßeinheiten. Gut, im Pub bestellte man sein Bier ja ohnehin schon im Pint – das entspricht in Großbritannien und Irland 0,5683 Litern. Interessant ist aber auch, wo die Wurzeln dieser Maßeinheit liegen. Das auch im Deutschen bekannte Flüssigkeitsmaß Pinte kommt vom lateinischen picta (gemalt), das über das vulgärlateinische pincta (markiert) zum Eichmaß à la eine Kanne wurde. Traditionelle Pintgläser haben auch keine Füllstriche – ein Pint ist genau mit Abschluss des Glasrandes erreicht.



In britischen Supermärkten mussten bisher Gewichtsangaben zusätzlich zu den imperialen Einheiten auch in Kilogramm angegeben werden – künftig sollen Waren wieder ausschließlich in Pfund und Unzen angeschrieben werden. Auch das Pfund kommt ursprünglich aus dem Lateinischen – es ist ein Teil des Pfundgewichts, das im Lateinischen libra pondo hieß. Der erste Teil hat sich übrigens bis heute gehalten, weil die Abkürzung für Pfund lb (in den USA auch lbs) lautet. Und nicht zuletzt leitet sich auch das £, das Zeichen für das britische Pfund als Währung, von libra ab. Während ein britisches Pfund zunächst eine Zähleinheit für 240 silberne Kleinmünzen war und am 15. Februar 1971 („Decimal Day“) auf eine Unterteilung von 100 Pence umgestellt wurde, lässt sich das Pfund als Gewichtseinheit in Unzen aufteilen. Die lateinische uncia entsprach ursprünglich einem Zwölftel einer römischen libra, mittlerweile besteht ein Pfund hingegen aus 16 Unzen. Klar?



Im britischen Alltag wird das menschliche Körpergewicht übrigens nach wie vor gern in der Einheit Stone angegeben – wobei ein Stone 14 Pfund bzw. 224 Unzen entspricht. (Das wären dann 6,35029318 Kilogramm.) Der nächste Besuch in London könnte lustig werden . . .

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com