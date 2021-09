Mutige Satire in Buchform

Sie ist Kabarettistin und nun auch Autorin: Ulrike Haidacher über ihren Debütroman, starke Frauen und darüber, was Satire (nicht) darf.

Ulrike Haidachers Humor kommt ohne vorhersehbare Pointen zurecht. „Ich will so schreiben, dass die Geschichte offener bleiben kann“, so die 36-Jährige. Sie möchte Genres aufbrechen – und auch mal abschweifen. „Ich gehe gern Umwege. Und dadurch entsteht Komik“.

Über Umwege entstand auch ihr erster Roman „Die Party. Eine Einkreisung“. Bereits seit 2009 ist die Grazerin auf der Kabarettbühne zu finden. Gemeinsam mit Antonia Stabinger bildet sie das Theaterkabarett-Duo „Flüsterzweieck“. Im Jahr 2018 folgte das erste Solo-Programm, aus dem schließlich ihr Debütroman hervorging. „Ich habe die Geschichte für das Solo-Programm geschrieben, der Text war aber so erzählend, dass ich ihn auch in ein Buch verpackt habe“, so Haidacher. Die Sprache ist für sie das Ventil, über das ihre Komik funktioniert. Das zeigt sie nun in ihrem erst kürzlich erschienenen Buch.