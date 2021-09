USA schieben Migranten nach Haiti ab

Tausende Migranten hauptsächlich aus Haiti harren unter einer Brücke aus. Die US-Regierung setzt auf Abschiebeflüge.

Die Situation in der US-Grenzstadt Del Rio hat sich dramatisch zugespitzt: Tausende Migranten hauptsächlich aus Haiti harren dort unter einer Brücke aus. US-Grenzbeamte haben über das Wochenende 3300 meist haitanische Migranten aus einem großen behelfsmäßigen Lager am Rio Grande in Texas in andere Orte verlegt. "Unser Ziel ist es, in den nächsten sechs bis sieben Tagen die 12.662 Migranten, die wir hier unter der Brücke haben, so schnell wie möglich abzufertigen", sagte der Chef der US-Grenzpatrouille, Raul Ortiz, im texanischen Grenzort Del Rio.

Die USA arbeiteten eng mit Ländern zusammen, die die Migranten auf ihrem Weg in die USA durchquert hätten.

Die US-Behörden kündigten tägliche Rückführungsflüge für die Migranten aus Haiti an. Am Sonntag landete die erste Maschine in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince. Beamten dort äußersten sich besorgt über einen möglichen großen Zustrom zurückkehrender Migranten.

In dem ausgedehnten Lager unter der internationalen Brücke, die Ciudad Acuna in Mexiko und Del Rio in Texas verbindet, hielten sich zeitweise mehr als 12.000 Migranten auf. Der bitterarme Karibikstaat Haiti war Mitte August von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Mehr als 2000 Menschen kamen ums Leben. Kurz zuvor war der Präsident Jovenel Moïse ermordet worden. Viele Menschen sind bereits nach dem verheerenden Erdbeben von 2010 aus dem Land nach Südamerika geflohen. Beobachter gehen davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sie erneut zur Flucht getrieben haben.

US-Präsident Joe Biden ist wegen der zunehmenden Zahl von Migranten aus Haiti im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko unter Druck geraten.

(APA/DPA)