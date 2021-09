Über die Hintergründe des Vorfalls in der Stadt Perm ist noch nichts bekannt.

Bei einer Schießerei an einer Universität in der russischen Stadt Perm sind am Montag drei Menschen getötet worden. Das berichtete das Nachrichtenportal RBC unter Berufung auf eine dem russischen Innenministerium nahestehende Quelle. Der Pressedienst der Universität hatte Reuters zuvor mitgeteilt, dass vier Menschen verletzt worden seien.

(Ag.)