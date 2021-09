Zwölf Wege, wie Sie mit der Angst vor Covid besser umgehen

selbst-bewusst führen #89. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Angst oder Vertrauen

Auch Experten für psychische Gesundheit sind gestresst: Grund dafür sind die Delta-Variante und die steigende Zahl an Fällen. So gehen sie damit um.

Tipps:

Sie erinnern sich daran, dass sie alles tun, um sicher zu bleiben (wie z.B. Hände waschen und Abstand zu halten). Sie beschränkne die Menge an Covid-Nachrichten, die sie konsumieren. Da so viel außerhalb unserer Kontrolle ist, konzentrieren sie sich auf was, was sie kontrollieren können. Sie lassen alle ihre Gefühle zu Covid zu, die guten und die schlechten. Sie erinnern sich daran, dass dies nicht unsere erste Covid-Welle ist. Sie üben Dankbarkeit für alles Gute, dass sie jeden Tag erleben. Sie versuchen, sich nicht zu überfordern. Sie versuchen jeden Tag zu meditieren. Sie machen regelmäßig Atemübungen. Sie suchen Balance in ihrem Leben. Sie gehen ihren Hobbys nach. Sie erden sich in der Natur.

Sie sind hier, um Ihr Leben in vollen Zügen zu leben, was bedeutet:

achtsam das Beste aus der Situation zu machen!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com