Herbert Kickl klagt gegen Behauptung, er sei geimpft

Nachdem Ex-Parteichef Norbert Hofer die Wirksamkeit der Impfung betonte, klagt sein Nachfolger, Herbert Kickl, gegen die Behauptung, er sei geimpft. Anders als er dürften viele FPÖ-Parteigranden inzwischen aber tatsächlich geimpft sein.

Eine Woche vor der für die FPÖ wichtigen Landtagswahl in Oberösterreich, der inzwischen letzten Bastion der Freiheitlichen, gibt es interne Diskrepanzen um die Frage, wie es die impfkritische Partei nun wirklich mit der Corona-Impfung hält. Denn während sich FPÖ-Chef Herbert Kickl aktuell rechtlich gegen die Behauptung wehrt, er habe sich heimlich gegen das Coronavirus impfen lassen, mehren sich die Parteimitglieder, die sich öffentlich dazu bekennen, geimpft zu sein.

Dass Kickl ebenfalls geimpft sein könnte, hatte der ÖVP-nahe PR-Stratege und Herausgeber des Gourmetmagazins „Falstaff“, Wolfgang Rosam, in der Oe24-Sendung „Fellner! Live“ am Donnerstag verbreitet. Nun leitet Kickl rechtliche Schritte dagegen ein. „Ob sich jemand gegen Corona impfen lässt oder nicht, muss seine freie Entscheidung sein. Das ist der freiheitliche Zugang. Ich bin nicht geimpft“, hielt Kickl am Wochenende via Aussendung fest. Rosam wiederum nahm es gelassen: „Der Austeiler der Nation wird dünnhäutig. Gut so.“, schrieb er am Sonntag auf Twitter. „Dann befasst sich ein Gericht mit seiner unfassbaren Haltung zur Impfung.“

Der blaue Parteichef beauftragte den Medienanwalt Christoph Völk mit der Einbringung einer Unterlassungsklage gegen Rosam beim Handelsgericht Wien. Völk hielt am Sonntag schriftlich fest: Rosams Aussage sei „ehrenbeleidigend und kreditschädigend, auch Verdächtigungen sind tatbildlich. Entscheidend ist nämlich, wie der Mitteilungsempfänger, also in diesem Fall die Zuschauer, Rosams Äußerungen auffassen.“

Kickl hatte die Wirksamkeit der Impfung immer wieder öffentlich angezweifelt. „Impfdurchbrüche sind nicht die seltenen Ereignisse, als die sie präsentiert werden“, sagte Kickl vor zwei Wochen bei einer Pressekonferenz. Er rate zwar niemandem davon ab, Allerdings: „Ich rate dazu, sich selbst ein Bild zu machen. Jeder soll diese Entscheidung für sich selbst treffen.“

Unterschiedliche Positionen in der FPÖ

Zum Thema Wirksamkeit der Impfung widersprochen hat ihm am Freitag sein Vorgänger an der Spitze der Freiheitlichen, Norbert Hofer. Er sei „aufgrund der Faktenlage davon überzeugt, dass eine Impfung schützt“, schrieb dieser auf Twitter. Aber auch Hofer verwies auf die individuelle Entscheidung: „Es ist eine höchst persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht“.

Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner, derzeit im Wahlkampfmodus, verneinte hingegen in der „Presse am Sonntag“ die Frage, ob er geimpft sei. Er verweist auf die Antikörper, die ihn nach seiner Corona-Infektion im Frühjahr noch ausreichend schützten: „Ich mache jeden Monat einen Antikörpertest“, sagte er. Und zur Impfung: „Wenn ein gewisser Wert erreicht ist, werde ich mich an das halten, was mir mein Arzt empfiehlt. Ich plädiere dafür, Millionen Antikörpertests zu machen, dann hat man eine gute Datenlage und wiegt sich nicht in falscher Sicherheit.“ Beim Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Markus Hein, der in der letzten Wahlkampfwoche nun ausfällt, wird ein solcher Test bald ebenfalls Antikörper nachweisen: Er ist aktuell an Corona erkrankt.

In Wien allerdings sieht die Lage anders aus: Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, sind inzwischen der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp und alle blauen Landtagsabgeordneten im Wiener Rathaus, Ex-Generalsekretär Harald Vilimsky sowie sämtliche freiheitliche EU-Parlamentarier, Ex-Staatssekretär Hubert Fuchs und Nationalratsmandatar Martin Graf geimpft. „Ich bin selbst ein kleines Opfer des indirekten Impfzwangs durch meine vielen Auslandsreisen“, sagt Vilimsky zu seiner Impfung. Der Parteilinie widerspreche das aber nicht. „Denn die FPÖ ist für die Wahlfreiheit.“

(juwe)