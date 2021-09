Bombendrohung an der Mittelschule Schwechat

Rund 500 Schüler und der Lehrkörper wurden evakuiert. Ein Polizeieinsatz läuft, bestätigt die Landespolizeidirektion. Er dürfte noch bis Mittag andauern.

Seit den Morgenstunden läuft ein Großeinsatz der Einsatzkräfte in Schwechat, wie die „Kronen Zeitung“ online berichtet: Zweimal soll sich eine Person per Telefon gegen 9 Uhr gemeldet und damit gedroht haben, die Schule in die Luft zu sprengen. Auch soll von einem Messerangriff die Rede gewesen sein.

Auf Nachfrage der „Presse“ bestätigt man in der Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass ein entsprechender Einsatz in Schwechat laufe. Schüler und Lehrer seien evakuiert worden, sagt ein Sprecher. Die angedrohte Messerattacke, wie berichtet, aber bestätigt man nicht. Der Einsatz dauere voraussichtlich noch bis Mittag an.

(Red.)