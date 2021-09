1399 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden

Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 1,9 Prozent. Vergangene Woche lag der Durchschnitt dieses 24-Stunden-Werts bei 1,5 Prozent.

Seit gestern, Sonntag, wurden 1399 Corona-Neuinfektionen registriert. Die meisten positiven Testergebnisse gab es in Wien mit 456 an der Zahl, gefolgt von Niederösterreich mit 262, Oberösterreich mit 243 und der Steiermark mit 146. „Nur“ zweistellig war die Zahl der Neuinfektionen in Tirol (82), Kärnten (62), Salzburg (59), Vorarlberg (49) und im Burgenland (40).

Die wie immer zu Wochenbeginn niedrigere Zahl liegt deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1980 und auch unter jener vom Montag der Vorwoche: Damals, eine Woche nach Schulbeginn im Osten und am ersten Schultag in Westösterreich, waren 1543 neue Fälle gezählt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nunmehr 155,2 Fälle auf 100.000 Einwohner, nach 157,4 vor einer Woche.

Mit Montag meldeten Gesundheits- und Innenministerium österreichweit 22.847 aktive Fälle, das sind um 366 weniger als noch am Sonntag. Im Wochenvergleich bedeutet das allerdings einen Anstieg um 1594 aktuell Infizierte.

Im Krankenhaus befanden sich zu Wochenbeginn 839 Patientinnen und Patienten mit Covid-19, um sechs weniger als noch am Sonntag. Angewachsen ist aber erneut der Druck auf die Intensivstationen: 219 Menschen wurden wegen einer Coronainfektion intensivmedizinisch betreut. Somit gab es seit Sonntag sieben zusätzliche intensivpflichtige Kranke und ein Plus innerhalb einer Woche um 28 Patienten.

Deutlich weniger Impfungen als vor einer Woche

Indes wurden nur 2309 Impfungen am Sonntag durchgeführt. Eine Woche zuvor waren es 2957 gewesen. Insgesamt haben laut E-Impfpass 5.662.823 Personen zumindest eine Teilimpfung erhalten, das sind 63,4 Prozent der Bevölkerung. 5.348.140 Menschen und somit 59,9 Prozent der Menschen in Österreich gelten als vollimmunisiert.

Seit Sonntag ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich acht Tote, insgesamt wurden in der vergangenen Woche 56 Corona-Todesfälle registriert. Bisher hat die Pandemie 10.896 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit ihrem Beginn 122 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Die Zahl der bisher Infizierten insgesamt beträgt nunmehr 725.434 bestätigte Fälle. Genesen sind seither 691.691 Personen, seit Sonntag 1.764.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 304.230 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 74.125 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 104.357.334 durchgeführten Coronatests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 1,9 Prozent, dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche von 1,5 Prozent.

(APA)