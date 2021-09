Mann schoss in Spanien bei Party auf Menschen: Schwangere verlor Kind

Ein Mann eröffnete das Feuer nahe Barcelona bei einer Party unter freiem Himmel. Nach ihm wird gefahndet. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Ein Mann hat am Montag früh in der spanischen Stadt Sabadell bei Barcelona fünf Menschen niedergeschossen, die an einer Party unter freiem Himmel teilnahmen. Eines der Opfer, eine im siebenten Monat Schwangere, habe wegen ihrer Verletzungen ihr Kind verloren, berichtete die Zeitung "La Vanguardia" unter Berufung auf die Polizei. Ein anderes Opfer sei von vier Kugeln lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem Täter werde gefahndet, hieß es.

Dessen Freundin habe der Polizei gesagt, sie vermute, dass es sich bei dem Täter um ihren Ex-Freund handelte, der erst vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Die anderen drei Opfer wurden der Polizei zufolge nur leicht verletzt. Es wurde auch nicht ausgeschlossen, dass es sich um eine Abrechnung im Bandenmilieu gehandelt haben könnte.

