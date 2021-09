Wie steil ist die Lernkurve beim Après Ski?

„Die Wintersaison muss stattfinden“, sagt der Tiroler Landeshauptmann. Und zwar um jeden Preis. Das sagt er zwar nicht, aber das wird geschehen.

Die Regierung hat am Montag klar gemacht, dass der Tourismus keinen Lockdown mehr erleben wird, egal was auf den Intensivstationen passiert. Selbst im schlimmsten Fall wird es nur Einschränkungen für Ungeimpfte geben. Das ist zu begrüßen. Aber damit ist der heimische Tourismus noch lange nicht aus dem Schneider.

Es wird nämlich nicht darauf ankommen, wie wir in Österreich die Sache bewerten. Ende Oktober beginnt die Saison und die internationalen Kameras und Mikrofone werden vom ersten Tag an auf Ischgl gerichtet sein. Sollte sich auch nur ein Mini-Cluster in den Tiroler Bergen abzeichnen, wird er für Schlagzeilen sorgen. Das ist das eigentliche Thema im kommenden Winter.

Die Altlasten sind noch längst nicht beseitigt. Und am Ende wird kein Mensch über 2G- oder 3G-Regeln diskutieren, sondern über die Frage: Hat dieses Tourismusland aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt oder nicht?